MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) defendeu o afastamento de policiais militares investigados por omissão durante o assassinato de duas mulheres no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, no último dia 8 de abril. O MPES ambém solicitou a suspensão do porte de armas dos agentes.





Além do cabo Luiz Gustavo Xavier do Vale, que cometeu o crime, outros seis policiais estão envolvidos na ocorrência. A TV Gazeta teve acesso aos nomes. São eles:





