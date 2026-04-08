Policial militar atira e mata duas mulheres em Cariacica









A arma do militar foi recolhida e ele foi encaminhado para uma delegacia. À tarde, o comandante-geral da corporação, Ríodo Rubim, informou que Luiz Gustavo Xavier do Vale estava na Corregedoria da PM. Posteriomente, ficará preso no quartel. Uma testemunha contou que, antes de a Polícia Militar ser acionada, as três mulheres entraram em luta corporal durante a discussão. "O policial já chegou com a arma em punho e atirou nas meninas. A gente entende que foi uma execução porque foi muita covardia. Elas estavam sentadas, sozinhas, e ele chegou praticamente atirando. Uma delas tentou correr, mas ele foi em direção a ele e também atirou", narrou.

A ex-esposa do policial Luiz Gustavo Xavier do Vale contou à reportagem que o casal teria ofendido o filho dela com o militar. Ela ligou para o cabo e avisou sobre a confusão. O policial, que estava de serviço e fardado, foi ao local com a equipe dele e disparou contra as mulheres.