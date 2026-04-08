Policial militar atira e mata duas mulheres em Cariacica

Duas mulheres foram baleadas por um cabo da Polícia Militar em Cariacica, no Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (8). O crime ocorreu no bairro Cruzeiro do Sul. Uma das vítimas morreu no local. A outra foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos.
As vítimas Daniele Toneto e Francisca Chaguiana Dias Viana mantinham um relacionamento amoroso e moravam no mesmo prédio em que a ex-esposa do policial reside. Segundo o repórter Caique Verli, da TV Gazeta, as três já teriam um desentendimento antigo. Pela manhã, discutiram por causa de ar-condicionado — uma acusando a outra de furtar energia, embora morassem em andares diferentes.
A ex-esposa do policial Luiz Gustavo Xavier do Vale contou à reportagem que o casal teria ofendido o filho dela com o militar. Ela ligou para o cabo e avisou sobre a confusão. O policial, que estava de serviço e fardado, foi ao local com a equipe dele e disparou contra as mulheres.
Uma testemunha contou que, antes de a Polícia Militar ser acionada, as três mulheres entraram em luta corporal durante a discussão. "O policial já chegou com a arma em punho e atirou nas meninas. A gente entende que foi uma execução porque foi muita covardia. Elas estavam sentadas, sozinhas, e ele chegou praticamente atirando. Uma delas tentou correr, mas ele foi em direção a ele e também atirou", narrou.
A arma do militar foi recolhida e ele foi encaminhado para uma delegacia. À tarde, o comandante-geral da corporação, Ríodo Rubim, informou que Luiz Gustavo Xavier do Vale estava na Corregedoria da PM. Posteriomente, ficará preso no quartel.
Ainda segundo o comandante, o militar está envolvido no assassinato de uma mulher trans em 2022, também em Cariacica. Lara Croft tinha 34 anos. O caso segue tramitando na Justiça.
Segundo o Portal da Transparência do Poder Executivo do Espírito Santo, o militar está na corporação desde 2008.
Correção
23/04/2026
Diferente do informado na versão anterior da reportagem, a vizinha do casal de mulheres é ex-esposa do policial, e não atual.