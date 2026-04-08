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Grande Vitória

Policial militar atira e mata duas mulheres em Cariacica

As vítimas mantinham um relacionamento amoroso e moravam no mesmo prédio em que a ex-esposa do policial

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 12:20

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

08 abr 2026 às 12:20
Duas mulheres foram baleadas por um cabo da Polícia Militar em Cariacica, no Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (8). O crime ocorreu no bairro Cruzeiro do Sul. Uma das vítimas morreu no local. A outra foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos.
As vítimas Daniele Toneto e Francisca Chaguiana Dias Viana mantinham um relacionamento amoroso e moravam no mesmo prédio em que a ex-esposa do policial reside. Segundo o repórter Caique Verli, da TV Gazeta, as três já teriam um desentendimento antigo. Pela manhã, discutiram por causa de ar-condicionado — uma acusando a outra de furtar energia, embora morassem em andares diferentes. 
À esquerda, Francisca Chaguiana Dias Viana. De óculos, Daniele Toneto. Mulheres foram mortas por PM em Cariacica
À esquerda, Francisca Chaguiana Dias Viana. De óculos, Daniele Toneto Redes sociais
A ex-esposa do policial Luiz Gustavo Xavier do Vale contou à reportagem que o casal teria ofendido o filho dela com o militar. Ela ligou para o cabo e avisou sobre a confusão. O policial, que estava de serviço e fardado, foi ao local com a equipe dele e disparou contra as mulheres.

Uma testemunha contou que, antes de a Polícia Militar ser acionada, as três mulheres entraram em luta corporal durante a discussão. "O policial já chegou com a arma em punho e atirou nas meninas. A gente entende que foi uma execução porque foi muita covardia. Elas estavam sentadas, sozinhas, e ele chegou praticamente atirando. Uma delas tentou correr, mas ele foi em direção a ele e também atirou", narrou. 

A arma do militar foi recolhida e ele foi encaminhado para uma delegacia. À tarde, o comandante-geral da corporação, Ríodo Rubim, informou que Luiz Gustavo Xavier do Vale estava na Corregedoria da PM. Posteriomente, ficará preso no quartel.
Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale foi encaminhado à delegacia após crime
Luiz Gustavo Xavier do Vale é cabo da Polícia Militar Instagram
Ainda segundo o comandante, o militar está envolvido no assassinato de uma mulher trans em 2022, também em Cariacica. Lara Croft tinha 34 anos. O caso segue tramitando na Justiça.

Segundo o Portal da Transparência do Poder Executivo do Espírito Santo, o militar está na corporação desde 2008.

Correção

23/04/2026

Diferente do informado na versão anterior da reportagem, a vizinha do casal de mulheres é ex-esposa do policial, e não atual.

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