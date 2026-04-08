Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra

Dois meninos, que não tiveram as idades divulgadas, foram resgatados após colidirem a bicicleta em que estavam em um poste, no bairro Balneário de Carapebus, na Serra, região da Grande Vitória, na tarde desta quarta-feira (8). Conforme o Corpo de Bombeiros, uma das crianças teve um corte no buço (entre o lábio superior e o nariz) e a outra ficou com um hematoma na cabeça.

A corporação ainda disse que socorreu as vítimas e as colocou em uma ambulância, mas, durante o deslocamento ao hospital, uma unidade do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi encontrada e assumiu o transporte até a unidade de saúde. A Secretaria de Saúde estadual (Sesa) foi demandada para saber mais detalhes sobre o estado de saúde das crianças, mas não houve retorno até o fechamento desta nota.