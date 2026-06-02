Trechos do Norte do ES vão ganhar terceiras faixas na BR 101; entenda!

Imagem mostra o km 79 da BR 101, no trecho da ponte sobre o Rio do Sul em São Mateus Crédito: Google Maps

Para ajudar na fluidez do trânsito no trecho ao Norte de Linhares, a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, vai implementar 41 quilômetros de terceiras faixas em pontos críticos. Inicialmente a entrega dessas terceiras faixas como áreas de ultrapasagem estava prevista para o período entre o sétimo e o nono ano de concessão, a contar a partir de agosto de 2025. A Eco iniciará, contudo, no segundo semestre deste ano, a implantação de 21,6 quilômetros de terceiras faixas na BR 101, no trecho Norte da rodovia, entre os quilômetros 50,3 e 134,1, abrangendo os municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Jaguaré, Linhares e Sooretama.

Diante desse cenário, foi estabelecida a construção futura de 41 quilômetros de faixas adicionais entre Sooretama e Mucuri (BA). Como essas intervenções estão previstas para ocorrer entre o sétimo e o nono ano do contrato, a Ecovias Capixaba optou por antecipar a implantação de 21,6 do total de 41 quilômetros de terceiras faixas como solução para melhorar as condições de tráfego. A implantação dos outros cerca de 20 quilômetros de faixas adicionais ainda está sendo analisada.

As terceiras faixas serão implantadas em pontos específicos, no sentido Norte ou no sentido Sul da rodovia, conforme as condições de tráfego e necessidade operacional de cada trecho. Até fevereiro de 2027, estão previstas as entregas dos seguintes segmentos, que somam aproximadamente sete quilômetros:

km 50,3 ao 51,3 (Conceição da Barra) – sentido Norte

km 51,3 ao 52,3 (Conceição da Barra) – sentido Sul

km 53,8 ao 55,4 (Conceição da Barra e São Mateus) – sentido Sul

km 81 ao 82,1 (São Mateus) – sentido Norte

km 92 ao 93 (Jaguaré) – sentido Norte

km 132,7 ao 134,3 (Linhares) – sentido Norte

Os demais trechos têm previsão de conclusão até dezembro de 2027, totalizando 21,6 quilômetros.

A implantação dessas terceiras faixas faz parte de uma estratégia da concessionária para antecipar melhorias operacionais previstas no contrato modernizado da concessão da BR-101. O contrato contempla a duplicação da rodovia no trecho Norte, entre Serra e Linhares. No entanto, entre Linhares e Pinheiros, a duplicação enfrenta restrições relacionadas ao licenciamento ambiental, especialmente devido à proximidade com a Reserva Biológica de Sooretama. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!