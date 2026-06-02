Bolsa primordial: 6 curiosidades sobre a “pelanquinha” na barriga dos gatos 

A bolsa primordial faz parte da anatomia natural dos gatos e possui funções importantes Crédito: Imagem: Oleksandr Volchanskyi | Shutterstock

Os gatos são animais cheios de particularidades físicas e comportamentais que despertam a curiosidade dos tutores. Entre elas, está uma característica muito comum, mas que ainda gera dúvidas: a chamada bolsa primordial. Trata-se daquela “pelanquinha” flácida localizada na região do abdômen, próxima às patas traseiras, que costuma balançar enquanto oanimalanda ou corre.

Muitas pessoas acreditam que essa barriguinha seja sinal de excesso de peso. No entanto, isso nem sempre é verdade. A bolsa primordial pode aparecer até mesmo em gatos magros e saudáveis. Essa estrutura faz parte da anatomia natural dos felinos e possui funções importantes relacionadas à proteção, flexibilidade e sobrevivência desses animais.

Abaixo, confira algumas curiosidades sobre a bolsa primordial dos gatos!

1.Éuma característica natural dos gatos

A bolsa primordial não é uma doença, deformidade ou excesso de gordura. Ela faz parte da anatomia natural dos felinos domésticos e até pode ser observada em grandes felinos selvagens, como tigres e leões. Essa região é formada por pele solta, gordura e tecido localizado na parte inferior do abdômen. Em alguns gatos, ela fica mais evidente do que em outros, especialmente conforme o animal envelhece.

2. Ela ajuda a proteger os órgãos internos

Uma das principais funções da bolsa primordial é atuar como uma camada de proteção para os órgãos internos do gato. Durante brigas, caçadas ou brincadeiras mais intensas, essa região ajuda a amortecer impactos e possíveis arranhões ou mordidas na barriga, que é uma área muito sensível do corpo felino. Como os gatos descendem de animais caçadores e territorialistas, essa proteção extra teve grande importância ao longo da evolução da espécie.

3. A estrutura aumenta a flexibilidade dos movimentos

A bolsa primordial também contribui para a incrível flexibilidade dos gatos. A pele mais solta na região abdominal permite que eles alonguem o corpo com maior facilidade ao correr, saltar ou se esticar , ajudando na realização demovimentos rápidos e precisos, fundamentais para caça, fuga e exploração do ambiente. Graças a essa elasticidade, conseguem dar grandes passadas e alcançar velocidades impressionantes em curtas distâncias.

Alguns felinos possuem predisposição genética para ter a bolsa primordial mais aparente Crédito: Imagem: LeManna | Shutterstock

4. Gatos magros também podem ter bolsa primordial

Até gatos muito magros podem apresentar essa característica de forma bastante evidente. Isso acontece porque a bolsa primordial não depende exclusivamenteda quantidade de gordura corporal. Alguns felinos possuem predisposição genética para ter a região mais aparente. Além disso, fatores como idade, porte físico e raça também podem influenciar no tamanho da bolsa.

5. Algumas raças apresentam a bolsa de forma mais evidente

Embora todos os gatos possam desenvolver bolsa primordial, algumas raças costumam apresentar essa característica de maneira mais marcante. Entre elas, estão o mau egípcio, o bengal e o pixie bob. Nessas raças, a pele mais solta na barriga faz parte do padrão físico natural.

6. A castração pode deixar a bolsa mais perceptível