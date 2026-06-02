Minha Casa, Minha Vida foi responsável por quase metade das vendas de imóveis no 1º trimestre

Entre o início de janeiro e o fim de março deste ano, foram lançadas 97.802 unidades residenciais que se enquadram no programa, uma redução se comparado com o primeiro trimestre de 2025 de 4,9%. A diferença é maior se comparada ao 4º trimestre de 2025, com redução de 32,1%. Historicamente, o último trimestre de cada ano costuma ser o que tem maior quantidade de lançamentos.