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Condução autônoma

God’s Eye: BYD confirma chegada de sistema de direção inteligente ao Brasil em 2027

Marca anunciou vinda da tecnologia ao país durante evento na China, além de apresentar garantia inédita voltada para condução autônoma e primeiro chip automotivo de 4 nanômetros chinês

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 12:04

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

02 jun 2026 às 12:04
Novidades foram apresentadas durante evento de lançamento dos planos da estratégia de inteligência na sede da BYD, na China.
Novidades foram apresentadas durante evento de lançamento dos planos da estratégia de inteligência na sede da BYD, na China. BYD/Divulgação

A BYD confirmou que vai trazer para o Brasil o sistema avançado de assistência à condução God’s Eye, além de um novo processador automotivo de quatro nanômetros e outras novidades exclusivas para o mercado chinês. As novidades foram apresentadas durante um evento de lançamento dos planos da estratégia de inteligência da montadora em Shzenzhen, na China, onde fica a sede da companhia.


Com a introdução do God’s Eye no mercado brasileiro, somada à expansão do sistema de sensores a laser (LiDAR) para toda a linha de veículos, a marca visa democratizar os recursos de direção assistida de nível 2+. Os modelos da montadora no país começarão a receber a novidade em 2027, mas ainda não há confirmação de quais modelos serão abarcados.


"Hoje, a BYD dá mais um passo na estratégia de direção inteligente com o avanço do sistema God’s Eye e das novas tecnologias de assistência à condução. O Brasil faz parte desses planos, e o centro de inovação e P&D no Rio de Janeiro terá um papel importante para apoiar a introdução dessas soluções no mercado brasileiro a partir do ano que vem", destaca a vice-presidente executiva global da BYD e CEO da BYD Américas e Europa, Stella Li.


Vale ressaltar que os investimentos da marca dizem respeito à condução inteligente em rodovias (HNOA) e à navegação autônoma urbana (CNOA). Portanto, não se trata de um carro que “dirige sozinho”, mas sim de um veículo que vai assumir mais tarefas ao dirigir na estrada e em situações complexas na cidade, dentro dos limites legais e técnicos de sistemas de assistência à condução (ADAS).


Segundo a marca, o desenvolvimento dessas tecnologias tem como objetivo zerar os acidentes de trânsito, permitir que os sistemas de assistência atuem com a precisão de um motorista experiente e utilizar a inteligência artificial (IA) como uma assistente pessoal avançada. 


Para apoiar essa visão, a empresa está investindo mais de 100 bilhões de yuans (equivalente a cerca de R$ 75 bilhões), em pesquisa e desenvolvimento de segurança automotiva.

Avanços e garantia

A BYD também anunciou durante o evento que o sistema God’s Eye, que já existia na China, recebeu quatro atualizações estruturais. As inovações incluem a nova arquitetura Xuanji 2.0, uma rede de sensores via satélite pioneira na indústria, o aprimoramento no grande modelo físico de inteligência artificial e um banco de dados que evolui automaticamente, com base nos cenários enfrentados no trânsito real.


Atualmente, a BYD responde por mais de 3,15 milhões de carros com assistência inteligente de condução nas ruas da China, o que contribui para a criação de uma base de dados reais para a evolução contínua dos sistemas.


As cabines dos modelos que receberem a nova tecnologia vão ganhar, ainda, o DiLink AI, equipado com um assistente virtual avançado. Trata-se de uma inteligência digital que oferece execução proativa de comandos de voz e capacidades complexas de raciocínio.


Além disso, a montadora anunciou a criação de uma apólice de cobertura total de danos, com validade de um ano, que se aplica a novos compradores de modelos que contam com a nova tecnologia e para os proprietários que atualizarem para a versão 5.0 do God’s Eye. 


A garantia, válida para o mercado chinês, estabelece que a BYD assume todas as perdas financeiras resultantes de acidentes em que a responsabilidade legal recaia sobre o veículo enquanto o usuário opera a função de navegação autônoma corretamente e de acordo com as leis locais.

Novo processador

O grande lançamento em hardware da BYD foi o chip Xuanji A3, primeiro chip automotivo de 4 nanômetros desenvolvido na China voltado para direção autônoma. O equipamento suporta nativamente tecnologias de direção autônoma de níveis avançados (L3 e L4) e, em uma configuração que agrupa três chips, pode fornecer mais de 2.100 TOPS (trilhões de operações por segundo).


Além disso, o novo processador consome 20% menos energia em comparação a componentes similares do mercado e já está em fase de produção em massa. Segundo a marca, quando operado em conjunto com os algoritmos próprios da BYD, o processador dobra o aproveitamento computacional do veículo e eleva a margem de segurança e a velocidade de resposta nas ruas.


*Com informações da BYD.

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