God’s Eye: BYD confirma chegada de sistema de direção inteligente ao Brasil em 2027

A BYD confirmou que vai trazer para o Brasil o sistema avançado de assistência à condução God’s Eye, além de um novo processador automotivo de quatro nanômetros e outras novidades exclusivas para o mercado chinês. As novidades foram apresentadas durante um evento de lançamento dos planos da estratégia de inteligência da montadora em Shzenzhen, na China, onde fica a sede da companhia.





Com a introdução do God’s Eye no mercado brasileiro, somada à expansão do sistema de sensores a laser (LiDAR) para toda a linha de veículos, a marca visa democratizar os recursos de direção assistida de nível 2+. Os modelos da montadora no país começarão a receber a novidade em 2027, mas ainda não há confirmação de quais modelos serão abarcados.





"Hoje, a BYD dá mais um passo na estratégia de direção inteligente com o avanço do sistema God’s Eye e das novas tecnologias de assistência à condução. O Brasil faz parte desses planos, e o centro de inovação e P&D no Rio de Janeiro terá um papel importante para apoiar a introdução dessas soluções no mercado brasileiro a partir do ano que vem", destaca a vice-presidente executiva global da BYD e CEO da BYD Américas e Europa, Stella Li.





Vale ressaltar que os investimentos da marca dizem respeito à condução inteligente em rodovias (HNOA) e à navegação autônoma urbana (CNOA). Portanto, não se trata de um carro que “dirige sozinho”, mas sim de um veículo que vai assumir mais tarefas ao dirigir na estrada e em situações complexas na cidade, dentro dos limites legais e técnicos de sistemas de assistência à condução (ADAS).





Segundo a marca, o desenvolvimento dessas tecnologias tem como objetivo zerar os acidentes de trânsito, permitir que os sistemas de assistência atuem com a precisão de um motorista experiente e utilizar a inteligência artificial (IA) como uma assistente pessoal avançada.





Para apoiar essa visão, a empresa está investindo mais de 100 bilhões de yuans (equivalente a cerca de R$ 75 bilhões), em pesquisa e desenvolvimento de segurança automotiva.