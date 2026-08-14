Royal Enfield lança Goan Classic 350, Guerrilla 450 Apex e Himalayan 450 Mana Black

Durante o Festival Interlagos Motos 2026, a Royal Enfield apresentou três novos modelos para o Brasil e anunciou que vai instalar uma linha de montagem própria em Manaus (AM) em 2027. As motos reveladas durante o festival são a Goan Classic 350, a Himalayan 450 Mana Black e a Guerrilla 450 Apex.
As duas últimas compartilham o mesmo motor monocilíndrico de 452 cm³ com refrigeração líquida, capaz de entregar 40 cv a 8.000 rpm e 40 Nm de torque a 5.500 rpm. Já a Goan Classic conta com o propulsor monocilíndrico de 349 cm³, que desenvolve 20,2 cv a 6.100 rpm e 27 Nm de torque a 4.000 rpm, com uma transmissão de cinco velocidades.
Confira os preços das novidades:
- Goan Classic 350: R$ 26.490 (cor Shack Black) e R$ 26.990 (Trip Teal)
- Guerrilla 450 Apex: R$ 30.490
- Himalayan 450 Mana Black: R$ 33.490
Todos os modelos estarão disponíveis nas lojas da marca a partir de setembro, exceto a versão Trip Teal da Goan Classic 350, que chega em outubro.
A nova “bobber” da marca conta com elementos clássicos no design, como o assento solo flutuante e o guidão elevado do tipo ape hanger. A altura do assento de apenas 750 mm é uma das menores da categoria.
O modelo une esse look retrô a um pacote de itens que inclui iluminação totalmente em LED, painel analógico com cluster digital com as funções de indicador de marcha, marcador de combustível, e relógio. O pacote é complementado por entrada USB para carregamento de dispositivos móveis e o sistema Tripper POD, que utiliza conectividade Bluetooth e integração com o Google Maps.
As opções de cores disponíveis serão Shack Black e Trip Teal.
A versão mais esportiva da Guerrilla 450 conta com o motor Sherpa 450 associado ao câmbio de 6 velocidades com embreagem assistida e deslizante. O modelo tem aproximadamente 185 kg em ordem de marcha e altura de assento de 780 mm.
O pacote de itens inclui painel TFT Tripper Dash com navegação integrada baseada no Google Maps, conectividade Bluetooth para gerenciamento de chamadas e mídia, iluminação totalmente em LED e entrada USB Tipo C para carregamento de dispositivos móveis.
A nova versão topo de linha da Himalayan 450, conta com suspensão dianteira invertida da marca Showa e monoamortecedor traseiro, ambos com 200 mm de curso, além 230 mm de vão livre do solo. Ela possui ainda um peso em ordem de marcha de 196 kg e tanque de combustível de 17 litros.
Entre os destaques da novidade, está o assento Rally, mais estreito e elevado, que amplia a distância do solo para 860 mm. A Mana Black traz também rodas raiadas tubeless de 21” na dianteira e 17” na traseira.
O pacote tecnológico inclui acelerador eletrônico com quatro modos de pilotagem, iluminação full LED, ABS configurado para utilização no off-road e painel TFT circular com navegação integrada baseada no Google Maps.