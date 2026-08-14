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Festival Interlagos Motos

Royal Enfield lança Goan Classic 350, Guerrilla 450 Apex e Himalayan 450 Mana Black

Montadora indiana também aproveitou o evento para anunciar os planos para a instalação de uma linha de montagem própria em Manaus (AM) em 2027; veja preços e detalhes dos novos modelos

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 18:04

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

14 ago 2026 às 18:04
Goan Classic 350
A Goan Classic 350 foi um dos destaques entre as motos apresentadas pela Royal Enfield. Royal Enfield/Divulgação

Durante o Festival Interlagos Motos 2026, a Royal Enfield apresentou três novos modelos para o Brasil e anunciou que vai instalar uma linha de montagem própria em Manaus (AM) em 2027. As motos reveladas durante o festival são a Goan Classic 350, a Himalayan 450 Mana Black e a Guerrilla 450 Apex. 


As duas últimas compartilham o mesmo motor monocilíndrico de 452 cm³ com refrigeração líquida, capaz de entregar 40 cv a 8.000 rpm e 40 Nm de torque a 5.500 rpm. Já a Goan Classic conta com o propulsor monocilíndrico de 349 cm³, que desenvolve 20,2 cv a 6.100 rpm e 27 Nm de torque a 4.000 rpm, com uma transmissão de cinco velocidades.


Confira os preços das novidades:

  • Goan Classic 350: R$ 26.490 (cor Shack Black) e R$ 26.990 (Trip Teal)
  • Guerrilla 450 Apex: R$ 30.490
  • Himalayan 450 Mana Black: R$ 33.490


Todos os modelos estarão disponíveis nas lojas da marca a partir de setembro, exceto a versão Trip Teal da Goan Classic 350, que chega em outubro.

Goan Classic 350
Goan Classic 350
A Goan Classic 350 une elementos visuais clássicos a um pacote de itens tecnológicos mais moderno. Royal Enfield/Divulgação

A nova “bobber” da marca conta com elementos clássicos no design, como o assento solo flutuante e o guidão elevado do tipo ape hanger. A altura do assento de apenas 750 mm é uma das menores da categoria.


O modelo une esse look retrô a um pacote de itens que inclui iluminação totalmente em LED, painel analógico com cluster digital com as funções de indicador de marcha, marcador de combustível, e relógio. O pacote é complementado por entrada USB para carregamento de dispositivos móveis e o sistema Tripper POD, que utiliza conectividade Bluetooth e integração com o Google Maps.


As opções de cores disponíveis serão Shack Black e Trip Teal.

Guerrilla 450 Apex
Guerrilla 450 Apex
A Guerrilla 450 Apex chega com o motor Sherpa 450 associado ao câmbio de 6 velocidades com embreagem assistida e deslizante. Royal Enfield/Divulgação

A versão mais esportiva da Guerrilla 450 conta com o motor Sherpa 450 associado ao câmbio de 6 velocidades com embreagem assistida e deslizante. O modelo tem aproximadamente 185 kg em ordem de marcha e altura de assento de 780 mm.


O pacote de itens inclui painel TFT Tripper Dash com navegação integrada baseada no Google Maps, conectividade Bluetooth para gerenciamento de chamadas e mídia, iluminação totalmente em LED e entrada USB Tipo C para carregamento de dispositivos móveis.

Himalayan 450 Mana Black
Himalayan 450 Mana Black
A Himalayan 450 Mana Black tem um peso em ordem de marcha de 196 kg e tanque de combustível de 17 litros. Royal Enfield/Divulgação

A nova versão topo de linha da Himalayan 450, conta com suspensão dianteira invertida da marca Showa e monoamortecedor traseiro, ambos com 200 mm de curso, além 230 mm de vão livre do solo. Ela possui ainda um peso em ordem de marcha de 196 kg e tanque de combustível de 17 litros.


Entre os destaques da novidade, está o assento Rally, mais estreito e elevado, que amplia a distância do solo para 860 mm. A Mana Black traz também rodas raiadas tubeless de 21” na dianteira e 17” na traseira.


O pacote tecnológico inclui acelerador eletrônico com quatro modos de pilotagem, iluminação full LED, ABS configurado para utilização no off-road e painel TFT circular com navegação integrada baseada no Google Maps.

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