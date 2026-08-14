Royal Enfield lança Goan Classic 350, Guerrilla 450 Apex e Himalayan 450 Mana Black

Durante o Festival Interlagos Motos 2026, a Royal Enfield apresentou três novos modelos para o Brasil e anunciou que vai instalar uma linha de montagem própria em Manaus (AM) em 2027. As motos reveladas durante o festival são a Goan Classic 350, a Himalayan 450 Mana Black e a Guerrilla 450 Apex.





As duas últimas compartilham o mesmo motor monocilíndrico de 452 cm³ com refrigeração líquida, capaz de entregar 40 cv a 8.000 rpm e 40 Nm de torque a 5.500 rpm. Já a Goan Classic conta com o propulsor monocilíndrico de 349 cm³, que desenvolve 20,2 cv a 6.100 rpm e 27 Nm de torque a 4.000 rpm, com uma transmissão de cinco velocidades.





Confira os preços das novidades:

Goan Classic 350: R$ 26.490 (cor Shack Black) e R$ 26.990 (Trip Teal)

Guerrilla 450 Apex: R$ 30.490

Himalayan 450 Mana Black: R$ 33.490





Todos os modelos estarão disponíveis nas lojas da marca a partir de setembro, exceto a versão Trip Teal da Goan Classic 350, que chega em outubro.