Dificuldade para dormir? Veja hábitos alimentares que podem estar atrapalhando o seu sono

Ter uma boa noite de sono envolve mais do que uma cama confortável. Ao longo do dia, diferentes fatores podem influenciar a forma como o corpo se prepara para o descanso, e a alimentação é um deles. Embora não existam alimentos que necessariamente causem insônia, alguns hábitos alimentares, principalmente no período que antecede o horário de dormir, podem dificultar o relaxamento e prejudicar a qualidade do sono.