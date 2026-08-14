Petrobras anuncia descoberta de óleo na Margem Equatorial brasileira

Morpho está localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do estado do Amapá, em lâmina d'água de 2.886 metros. A Petrobras é a operadora do bloco FZA-M-59, onde está Morpho, e detém 100% de participação na área. O bloco foi adquirido na 11ª Rodada de Licitações da ANP, em 2013, sob o regime de concessão.