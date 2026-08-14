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Petróleo

Petrobras anuncia descoberta de óleo na Margem Equatorial brasileira

Poço de Morpho está localizado a 175 quilômetros da costa do estado do Amapá, em lâmina d'água de 2.886 metros

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 20:05

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

14 ago 2026 às 20:05
Sonda NS-42 (ODN-II)
Navio-sonda da Petrobras na Margem Equatorial
 Foresea

A Petrobras atingiu nesta sexta-feira, 14, o reservatório do poço de Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, identificando a descoberta de óleo. A informação foi apurada pela Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, e confirmada pela estatal minutos depois.

O fim da campanha de exploração no poço pioneiro nas águas ultraprofundas da região havia sido antecipado pela diretora de Exploração & Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, em evento nesta semana. Em entrevista na terça-feira, 11, a executiva afirmou que a descoberta aconteceria em dois ou três dias.

Morpho está localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do estado do Amapá, em lâmina d'água de 2.886 metros. A Petrobras é a operadora do bloco FZA-M-59, onde está Morpho, e detém 100% de participação na área. O bloco foi adquirido na 11ª Rodada de Licitações da ANP, em 2013, sob o regime de concessão.

Mapa mostra localização da nova descoberta da Petrobras na Marguem Equatorial
Mapa mostra localização da nova descoberta da Petrobras na Margem Equatorial Petrobras/Divulgação
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