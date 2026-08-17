Homem de 52 anos morre com suspeita de febre maculosa em Boa Esperança

Um homem de 52 anos morreu com suspeita de febre maculosa em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. A morte ocorreu no último sábado (15), e a Prefeitura informou nesta segunda-feira (17) que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realiza uma investigação epidemiológica para confirmar o caso.
Segundo o Ministério da Saúde, a febre maculosa é uma doença infecciosa febril aguda, de gravidade variável, causada por bactérias do gênero Rickettsia e transmitida pela picada do carrapato-estrela (Amblyomma sculptum e Amblyomma cajennense). No Brasil, duas espécies de riquétsias estão associadas a quadros clínicos da doença.
Os sintomas iniciais surgem repentinamente, de dois a 14 dias após a picada do carrapato, e incluem febre alta, dor de cabeça intensa, dor muscular, náuseas e vômitos. Entre o terceiro e o quinto dia, podem aparecer manchas vermelhas na pele, especialmente nas palmas das mãos e nas plantas dos pés.
Boa Esperança registrou o primeiro caso de febre maculosa neste ano em março, após a morte da criança Kyara Silva Rúbia, de 2 anos. A menina morreu no dia 28 de janeiro, mas o caso foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde um mês e 18 dias após o óbito.
Segundo familiares, os primeiros sintomas da criança foram febre e, posteriormente, o surgimento de manchas pelo corpo. Inicialmente, houve suspeita de dengue e catapora.
A menina ficou internada por dois dias no hospital local e, depois, foi transferida para Nova Venécia e para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Com a piora do quadro, precisou ser encaminhada para um hospital em Vitória. Cerca de uma semana após o início dos sintomas, ela não resistiu e morreu.
A reportagem de A Gazeta procurou a Sesa para obter mais informações sobre o caso e sobre possíveis ações preventivas no município. O órgão ainda não havia respondido até a publicação desta reportagem.