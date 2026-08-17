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Transmissão por carrapato

Homem de 52 anos morre com suspeita de febre maculosa em Boa Esperança

Morte ocorreu no último sábado (15), e a Secretaria de Estado da Saúde investiga o caso; município já registrou outro óbito pela doença neste ano

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 09:47

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

17 ago 2026 às 09:47
Frebre maculosa é transmitida pelo carrapato-estrela
 Shutterstock

Um homem de 52 anos morreu com suspeita de febre maculosa em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. A morte ocorreu no último sábado (15), e a Prefeitura informou nesta segunda-feira (17) que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realiza uma investigação epidemiológica para confirmar o caso.


Segundo o Ministério da Saúde, a febre maculosa é uma doença infecciosa febril aguda, de gravidade variável, causada por bactérias do gênero Rickettsia e transmitida pela picada do carrapato-estrela (Amblyomma sculptum e Amblyomma cajennense). No Brasil, duas espécies de riquétsias estão associadas a quadros clínicos da doença.


Os sintomas iniciais surgem repentinamente, de dois a 14 dias após a picada do carrapato, e incluem febre alta, dor de cabeça intensa, dor muscular, náuseas e vômitos. Entre o terceiro e o quinto dia, podem aparecer manchas vermelhas na pele, especialmente nas palmas das mãos e nas plantas dos pés.

Histórico da doença no município

Boa Esperança registrou o primeiro caso de febre maculosa neste ano em março, após a morte da criança Kyara Silva Rúbia, de 2 anos. A menina morreu no dia 28 de janeiro, mas o caso foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde um mês e 18 dias após o óbito.


Segundo familiares, os primeiros sintomas da criança foram febre e, posteriormente, o surgimento de manchas pelo corpo. Inicialmente, houve suspeita de dengue e catapora.


A menina ficou internada por dois dias no hospital local e, depois, foi transferida para Nova Venécia e para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Com a piora do quadro, precisou ser encaminhada para um hospital em Vitória. Cerca de uma semana após o início dos sintomas, ela não resistiu e morreu.


A reportagem de A Gazeta procurou a Sesa para obter mais informações sobre o caso e sobre possíveis ações preventivas no município. O órgão ainda não havia respondido até a publicação desta reportagem.

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