Homem de 52 anos morre com suspeita de febre maculosa em Boa Esperança

Um homem de 52 anos morreu com suspeita de febre maculosa em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. A morte ocorreu no último sábado (15), e a Prefeitura informou nesta segunda-feira (17) que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realiza uma investigação epidemiológica para confirmar o caso.





Segundo o Ministério da Saúde, a febre maculosa é uma doença infecciosa febril aguda, de gravidade variável, causada por bactérias do gênero Rickettsia e transmitida pela picada do carrapato-estrela (Amblyomma sculptum e Amblyomma cajennense ). No Brasil, duas espécies de riquétsias estão associadas a quadros clínicos da doença.





Os sintomas iniciais surgem repentinamente, de dois a 14 dias após a picada do carrapato, e incluem febre alta, dor de cabeça intensa, dor muscular, náuseas e vômitos. Entre o terceiro e o quinto dia, podem aparecer manchas vermelhas na pele, especialmente nas palmas das mãos e nas plantas dos pés.