Vorcaro forneceu jatinho e Moët Chandon para desembargador viajar a Buenos Aires, mostram mensagens

As relações entre Ramos, sua mulher, a advogada Camilla Ramos, e Daniel Vorcaro chamaram atenção nos últimos dias depois da revelação de um contrato de até R$ 427 milhões firmado entre o banqueiro e o escritório da advogada para representar o banco em causas que tramitam no TRF1 e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) relacionadas a pré-precatórios (dívidas judiciais) do setor sucroalcooleiro compradas pelo Master no valor de R$ 8,5 bilhões. O valor de R$ 427 milhões equivale a uma taxa de sucesso de 5% sobre o total dos precatórios em disputa.