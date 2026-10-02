Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/10/2026

A carta “8 de Copas” mostra que você poderá perceber que chegou o momento de se afastar de algo que já não oferece a mesma satisfação. No amor, isso poderá significar deixar para trás uma dinâmica desgastante ou reconhecer que determinados sentimentos precisam ser revistos. Na carreira, uma mudança de direção poderá começar a fazer sentido. A saúde pedirá cuidado com o esgotamento emocional e com a tendência de permanecer em situações que drenam sua energia. Entre amigos, algumas distâncias poderão ser necessárias para preservar a tranquilidade e reorganizar prioridades.