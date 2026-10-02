Tudo passa. Tudo sempre passará

A raiva passa. Antes ela queima, fecha os punhos, grita palavras que a boca depois desconhecerá. Ela, a raiva, esfriará em um cinza pálido. Se era ódio ou se era amor, como na canção italiana, passará. A dor segue em sangue. Rubra, escarlate, ainda assim, também passará feito o cinza fraco.

Se a saúde passa, a doença pode passar. O que não pode é a esperança. Essa fica. Atravessa a fúria, a dor e o desamor. Ganha fôlego depois de submergir à força, transpõe dias famintos e volta com mais apetite, mais riso, mais sede de mundo.

Insônia passa. O teto do quarto vira tela para devaneios e novas histórias. Outras imagens, novas legendas. Músicas de ninar, para embalar novos sonhos, desligam alertas antigos. A longa madrugada tem fim, e o sono chega como quem pede desculpas pela ausência prolongada.

A admiração passa. O ídolo desce do pedestal e mostra os pés de barro. Ou será que é a gente que cresce e o pedestal encolhe? Transit gloria mundi, em latim, todo papa coroado sabe que o poder é transitório. A vaidade passa, a plateia troca de ídolo, o aplauso troca de endereço. Sobra o que se fez pelos outros. Isso não passa.

Abusos passam. Mas o tempo arranca a coroa do algoz, e quem se curvou endireita a coluna. A maldade há de passar, ainda que se julgue eterna. A calúnia passa. Espalha-se como fumaça, entra pelas frestas, gruda na roupa de quem nada fez. Fumaça, porém, não tem raiz. O vento muda e derruba a difamação. E, quando a mentira passar, a verdade nua não escandalizará ninguém. Ela era esperada.



