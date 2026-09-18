Vive mais quem aproveita o instante

O tempo cronológico faz pouco sentido para mim. Meu tempo é o dos instantes. Há instantes para os quais eu voltaria uma e um milhão de vezes. Vivi instantes que eu evitaria em todas as minhas vidas, se eu me lembrasse deles com clareza antes de repeti-los. Para a repetição do equívoco, psicanálise. Para o deleite do retorno, filosofia. Para os dois, amor pelo aprendizado.

Demorei para entender o valor de um instante. Existem conhecimentos que ficam latentes em nós e só afloram quando intencionalmente os buscamos. É preciso estar disposto a fazer um mergulho livre. Ter o ânimo das amas japonesas, que buscam suas pérolas em longas apneias.

Ter um instante para voltar dá sentido à vida. Uma extensa coleção de bons instantes é remédio para o tédio, portal de perdão e ponto de recarga de energia vital. Viver intensamente o instante com todos os sentidos é a minha máquina do tempo.