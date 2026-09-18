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José Carlos Corrêa

TV Gazeta: 50 anos em sintonia com os novos tempos

Acompanhei de perto os anos nos quais Cariê Lindenberg abriu os caminhos que levaram à profissionalização da gestão da Rede Gazeta

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 04:35

Públicado em 

18 set 2026 às 04:35
José Carlos Corrêa

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José Carlos Corrêa José Carlos Corrêa

Acompanhei de perto os anos nos quais Cariê Lindenberg abriu os caminhos que levaram à profissionalização da gestão da Rede Gazeta. Vivíamos o final da década de 1960, ocasião em que Cariê assumiu a direção da empresa e, ao lado do seu tio Eugênio Queiroz, viabilizou a construção do Edifício A Gazeta, na rua General Osório, no Centro de Vitória, e a aquisição de uma moderna impressora off-set Goss Comunity, capaz de imprimir 16 mil exemplares por hora. 


O jornal passou a ocupar o térreo e o primeiro pavimento do edifício, ficando reservado o 13º pavimento para a instalação de uma emissora de rádio. A gestão se profissionalizou com a reestruturação da redação e das gerências comercial e industrial, e a criação da área de planejamento e controle. 


Cariê assim definiu esse movimento: “Foi aí que vimos o que estava sendo feito no Jornal do Brasil e em outros jornais. Foram criados o orçamento anual, o controle orçamentário, os relatórios mensais de acompanhamento das receitas e despesas, o novo organograma, as gerências, os cargos e a definição de competências”. 

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Como consequência da profissionalização foi inaugurada em 1976 a TV Gazeta, ocupando o 13º andar antes reservado para uma emissora de rádio, “para estabelecer uma intensa sinergia com o jornal”, como escreveu Cariê no livro “Eu e a Sorte” (2002).


A sugestão de criação de um canal de TV foi dada a Cariê pelo seu amigo José Pessoa de Araújo, dono da Rádio Uirapuru, que havia acabado de inaugurar uma emissora de televisão no Ceará. 


Araújo enviou a Cariê o roteiro a ser seguido com um bilhete que dizia: “Pense bem nisso e boa sorte”. Cariê passou a considerar a sugestão ao pressentir que os jornais precisariam ter a companhia de uma emissora de TV caso desejassem prosperar.


Da decisão de criar a emissora de TV até colocá-la no ar, muitos obstáculos tiveram que ser vencidos. Cariê conta no seu livro que, ao mostrar, ao senador João Calmon, o projeto que pretendia conseguir recursos na Caixa Econômica Federal para montar a TV Gazeta, ouviu o seguinte comentário: “Estou com pena do seu pai, Cariê, porque vai perder aquela fazenda de Linhares e também os boizinhos...”. Felizmente, como escreveu Cariê, esses “vaticínios não se concretizaram”.


Entre as acertadas providências tomadas no processo de implantação da TV Gazeta estiveram a conquista, em concorrência, do canal 4, a afiliação à Rede Globo (“recém-criada, que crescia velozmente, atraindo cada vez mais, e a qualquer preço, os melhores talentos disponíveis”) e a contratação de dois profissionais experientes e competentes para a área técnica: Nelson Bonfante de Maria (“feições resolutas, porte de engenheiro parrudo, cabeça de filósofo, mãos calejadas de um técnico que manda, ensina, mas também pega no pesado e faz”) e Joisis Ubirajara Pinto, o Bira (“figura carismática e insuperável na área de operações, inexcedível em sua bondade”). 

Estúdio dos telejornais TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo, que completa 50 anos em 2026
Estúdio dos telejornais TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo, que completa 50 anos em 2026 Vitor Ferri/g1

A história da TV Gazeta nesses 50 anos é conhecida. A construção da nova sede em Monte Belo, a expansão do grupo empresarial (com as emissoras do interior do Estado), a passagem do comando de Cariê para o seu filho Café, o avanço tecnológico com a transmissão digital (e o investimento na TV 3.0), a atualização permanente do modelo de gestão, a diversificação com a busca de novos negócios, e uma programação que reúne informação, cultura e entretenimento de inegável qualidade.


E tudo isso agregando o que é essencial em uma empresa de comunicação: mantendo uma total sintonia com a comunidade, o que tem como resultante uma prestação de serviços relevantes que agrega valor e desfruta de grande credibilidade entre os capixabas.


José Carlos Corrêa

José Carlos Corrêa José Carlos Corrêa

É jornalista. Atualidades de economia e política, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham análises neste espaço

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