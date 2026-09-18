TV Gazeta: 50 anos em sintonia com os novos tempos

Como consequência da profissionalização foi inaugurada em 1976 a TV Gazeta, ocupando o 13º andar antes reservado para uma emissora de rádio, “para estabelecer uma intensa sinergia com o jornal”, como escreveu Cariê no livro “Eu e a Sorte” (2002).





A sugestão de criação de um canal de TV foi dada a Cariê pelo seu amigo José Pessoa de Araújo, dono da Rádio Uirapuru, que havia acabado de inaugurar uma emissora de televisão no Ceará.





Araújo enviou a Cariê o roteiro a ser seguido com um bilhete que dizia: “Pense bem nisso e boa sorte”. Cariê passou a considerar a sugestão ao pressentir que os jornais precisariam ter a companhia de uma emissora de TV caso desejassem prosperar.





Da decisão de criar a emissora de TV até colocá-la no ar, muitos obstáculos tiveram que ser vencidos. Cariê conta no seu livro que, ao mostrar, ao senador João Calmon, o projeto que pretendia conseguir recursos na Caixa Econômica Federal para montar a TV Gazeta, ouviu o seguinte comentário: “Estou com pena do seu pai, Cariê, porque vai perder aquela fazenda de Linhares e também os boizinhos...”. Felizmente, como escreveu Cariê, esses “vaticínios não se concretizaram”.





Entre as acertadas providências tomadas no processo de implantação da TV Gazeta estiveram a conquista, em concorrência, do canal 4, a afiliação à Rede Globo (“recém-criada, que crescia velozmente, atraindo cada vez mais, e a qualquer preço, os melhores talentos disponíveis”) e a contratação de dois profissionais experientes e competentes para a área técnica: Nelson Bonfante de Maria (“feições resolutas, porte de engenheiro parrudo, cabeça de filósofo, mãos calejadas de um técnico que manda, ensina, mas também pega no pesado e faz”) e Joisis Ubirajara Pinto, o Bira (“figura carismática e insuperável na área de operações, inexcedível em sua bondade”).