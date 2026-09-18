Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/09/2026

A carta “Rainha de Copas” indica que a sua sensibilidade aumentará e sua capacidade de perceber aquilo que não está sendo dito ficará mais forte. No amor, o dia favorecerá intimidade, aconchego e conversas que aproximam emocionalmente. Na carreira, confie mais na sua intuição ao lidar com pessoas e decisões delicadas, sem deixar de observar os fatos. Na saúde, cuidar do lado afetivo será essencial para manter sua energia equilibrada. Entre amigos, você poderá oferecer uma palavra importante ou receber o acolhimento de alguém que entende exatamente sua situação.