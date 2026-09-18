Lula está usando reajuste do Bolsa Família como arma eleitoral?

No caso da população de menor renda, por exemplo, o Gás do Povo mais que triplicou as famílias atendidas em 2026, de 4,5 milhões para 15 milhões. A classe média, por sua vez, foi beneficiada com a ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Também foi lançado o Novo Desenrola, para renegociação de dívidas.