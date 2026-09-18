Ricardo aciona “tropa de choque” de prefeitos e começa a centrar fogo em Pazolini

A campanha ao Governo do Estado, não nego, vem sendo até aqui meio morna, carente de vibração e de mais fortes emoções. Mas... nada de novo no front? Não exatamente. A novidade nesta semana é a visível mudança de estratégia no QG de Ricardo Ferraço (MDB). Na TV e nas redes sociais, a campanha do governador passou a fazer pontaria em um alvo muito bem definido: seu principal adversário de acordo com a última pesquisa Quaest para a Rede Gazeta, o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Rep).





“Ex-prefeito de Vitória”... O cerne da estratégia em questão é exatamente esse.





Até aqui, a linha-mestra da campanha de Pazolini tem sido prometer expandir para o Estado, nos 78 municípios, o que ele fez de melhor em Vitória de janeiro de 2021 a março deste ano.





Ricardo, por sua vez, passou a enfatizar o que o Governo do Estado (leia-se ele e Casagrande) “não conseguiu fazer em Vitória”, isto é, o que o Estado poderia ter feito e gostaria de ter feito, mas não teve condições de executar nos últimos anos, segundo ele, por vontade unilateral da Prefeitura de Vitória (leia-se Pazolini).





Em outras palavras, até demorou um pouco, mas a animosidade política entre Prefeitura de Vitória e Palácio Anchieta, um cabo de guerra permanente testemunhado pelo povo capixaba nos últimos seis anos, finalmente explodiu na telinha do celular e na telona da TV, para quem quiser desfrutar.





Ao mesmo tempo, Ricardo acionou a sua “tropa de choque” de prefeitos da Grande Vitória, levando-os em bloco para o horário eleitoral.





No último programa do atual governador, exibido na quarta-feira (16), apresentaram-se, um atrás do outro, os prefeitos de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), um dos coordenadores do plano de governo de Ricardo; de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB); da Serra, Weverson Meireles (PDT); e de Cariacica, Euclério Sampaio, o presidente estadual do MDB de Ricardo.





Os quatro sucedem-se no vídeo, declarando apoio ao atual governador – com falas entremeadas pela locutora, que cita a cartela de investimentos, equipamentos públicos e obras estruturantes do governo em cada município.





> Quer receber as publicações da Coluna Vitor Vogas pelo Whatsapp? É só clicar aqui

Essas quatro cidades, mais a Capital, são as cinco historicamente pertencentes à Grande Vitória – à qual também, posteriormente, foram incorporadas Fundão e Guarapari.





Desde antes da campanha, já se sabia: com o apoio de todos os prefeitos da região, exceto Vitória, Ricardo buscou justamente erguer uma barreira, um cordão de isolamento eleitoral, deixando Pazolini tão somente com o apoio de sua própria sucessora na Capital, a prefeita Cris Samorini (PP) – que, até o momento, não participa pessoalmente da campanha eleitoral do antecessor.





No programa exibido por Ricardo, logo após o revezamento dos quatro prefeitos aliados, entra em cena o próprio governador. Cabe a ele responder à pergunta implícita: “e Vitória?!?”. Sem citar Pazolini, Ricardo diz exatamente o seguinte:





“Pois é. Esse é só um resumo do enorme esforço que fizemos para modernizar a Região Metropolitana. Só lamento não ter conseguido fazer em Vitória, nossa linda e querida capital, tudo o que planejamos para a cidade. Por decisão política da prefeitura, projetos importantes do governo foram impedidos de seguir em frente. Mesmo assim, conseguimos [...]” E segue citando algumas intervenções.





O recado de Ricardo não poderia ser mais evidente: “todos eles estão comigo, toda a Grande Vitória... só não está comigo quem não quer... e, nestes últimos anos, só não fez parcerias com o Estado e usufruiu dos nossos investimentos voluntários quem realmente fez questão de se isolar e não contar com a ajuda que oferecemos... em prejuízo da própria população da cidade”. O texto subliminar é esse. Não cabe a menor dúvida aqui.