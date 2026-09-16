Baixa atrás de baixa: PL poderia estar melhor e bem maior no ES

Nas últimas décadas, o Partido Liberal (PL), antigo Partido da República (PR), dirigido nacionalmente por Valdemar Costa Neto (preso no mensalão), era uma das mais influentes e atuantes siglas do Centrão. Com a chegada de Jair Bolsonaro, tornou-se o partido do bolsonarismo e, em 2022, foi a legenda que elegeu a maior bancada na Câmara dos Deputados: 98, segundo a última totalização do TSE (em 20 de julho deste ano).

No Espírito Santo, nesse mesmo embalo, o PL se saiu muito bem nas eleições estaduais de 2022.

No Senado, o partido triunfou com o retorno de Magno Magno, seu proverbial presidente estadual, derrotando Rose de Freitas e Erick Musso.

Na Assembleia Legislativa, a legenda elegeu a maior bancada, com cinco dos 30 deputados. O puxador de votos da chapa foi o Capitão Assumção: com 98.669 votos, ele foi o segundo candidato ao cargo mais votado naquele pleito e na história do Espírito Santo (só atrás de Sérgio Meneguelli).

Já na Câmara dos Deputados, Gilvan da Federal foi eleito pelo PL como o segundo candidato mais votado em nosso estado (87.994 votos), atrás somente de Helder Salomão (PT).

Quatro anos depois, duas das principais apostas eleitorais do PL-ES nas disputas proporcionais estão fora do páreo: precisamente, Assumção e Gilvan. Pleiteando a renovação dos respectivos mandatos, os dois foram barrados pela Justiça Eleitoral. Não têm substitutos à altura.

Gilvan já renunciou à candidatura e foi substituído na chapa federal do PL, enquanto Assumção procura reverter a decisão.

Por óbvio, isso abala imensamente as perspectivas do partido nas eleições legislativas em solo capixaba.

Além disso, o vereador de Vitória Armandinho Fontoura, outra das grandes apostas na chapa estadual, também teve a candidatura negada pelo TRE-ES (mas recorre da decisão junto ao mesmo tribunal).

Mas não só as mais recentes notícias que reclamam atenção e reflexão.





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De 2022 para cá, no Espírito Santo, o partido dos Bolsonaros tem acumulado uma sucessão de resultados frustrantes nas urnas, reveses judiciais, baixas e defecções de quadros importantes, seja por sectarismo da liderança estadual, seja por concentração de poderes (uma gestão por demais centralizada), seja por pragmatismo dos próprios mandatários.

Nas eleições de 2024, por resolução interna de Magno, os diretórios municipais do PL foram impedidos de firmar coligações com quase todos os partidos (inclusive siglas de direita e conservadoras, mas não consideradas desse modo pela direção estadual). Mesmo assim, o PL decidiu lançar a incrível marca de 50 candidatos a prefeito, num universo de 78 municípios. Apostou em sua própria força, dispensando aliados.

O resultado ficou muito aquém do projetado. O PL só elegeu cinco prefeitos, todos eles em cidades pequenas do interior, com menos de 100 mil habitantes. Um deles, o de Santa Maria de Jetibá, Ronan Zocoloto, foi expulso em agosto pela direção municipal, por determinação de Magno.

A alegação foi a de que o prefeito teria se aproximado politicamente de Ricardo Ferraço e Renato Casagrande, além de ter faltado a evento com Magno.

A sigla hoje governa quatro cidades capixabas. Uma delas é Muqui, onde o prefeito, Sérgio “Camarão” Anequim, já declarou apoio a Ricardo para governador.