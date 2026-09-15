Casagrande quer “medidas extraordinárias” contra “risco de populismo”

Em outras palavras: dias anormais reclamam medidas idem. Poderíamos puxar da memória a recente lembrança da pandemia – e Casagrande, como alguém que governou no auge da crise sanitária, pode ter tirado dela alguns ensinamentos. Ele exemplificou:





“É preciso reduzir o valor das emendas? Tem que reduzir o valor das emendas. Se for preciso mudar o comportamento do Poder Judiciário, tem que mudar. Então, é preciso a gente compreender que, no caminho que estamos indo, de enfraquecimento institucional, vamos abrir espaço para o populismo no Brasil.”





Casagrande deu as declarações nesta segunda-feira (14), na primeira da série de sabatinas promovidas por A Gazeta e CBN Vitória ao longo desta semana.





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Um adendo que eu faria é o seguinte: o Brasil já vive, desde o início deste século, sob o governo de presidentes marcadamente populistas, tanto de esquerda (Lula, por três mandatos) como de extrema-direita (Jair Bolsonaro, por um mandato).





Mas, de fato, um país com instituições democráticas fracas e desacreditadas por força dos erros de seus próprios representantes é campo fértil para a proliferação de governos e líderes populistas, e inclusive de algo pior: a ascensão ao poder de autocratas, sem real compromisso com a preservação da democracia, com o Estado de Direito e com os mesmos mecanismos que lhes permitiram ser eleitos pelas urnas em primeiro lugar.





Pior: um povo desprovido de esperança, descrente em seu próprio sistema político, à beira do desalento, tende a ser mais propenso a aceitar e se resignar com eventuais privações de liberdades individuais, restrições de direitos e garantias constitucionais, recrudescimento do autoritarismo.