Na gafieira, o Brasil segue o baile

O filósofo Billy Blanco - que se chamava William Blanco Abrunhosa Trindade -, um cara estranho e talentoso compositor paraense, musicou a seguinte legislação, que trata da segurança pública e a forma eficaz de combater, com elegância, a violência:





“Na gafieira segue o baile calmamente, com muita gente dando volta no salão. Tudo vai bem mas eis porém que um pé subiu e alguém de cara foi ao chão”.





A cidadania e a capacidade de impor a ordem é cantada em metáforas:





“Não é que o Doca, um malandro comportado, ficou tarado quando viu a Dagmar, toda soltinha dentro de um vestido Saco - vocês lembram? - tendo ao lado um cara fraco.





Foi tirá-la para dançar. O moço era faixa preta e simplesmente fez o Doca bambolear sem bambolê (vocês lembram?). A porta fecha enquanto tudo vai não vai. Quem está fora não entra. Quem está dentro não sai.





Mas a orquestra sempre toma providência, tocando alto pra polícia não manjar. E nessa altura, como parte da rotina, o pistão tira a surdina e põe as coisas no lugar.”





Pronto.





Sobre as relações familiares, a música popular brasileira bem que deu seus conselhos históricos musicais e suas artimanhas, como ensinou Herivelto Martins na voz de Nelson Gonçalves:





“Levanta, levanta, gata manhosa, deixa de ser preguiçosa, vai procurar o que fazer. Amor, deixa de fita, prepara a minha marmita, levanta, vai te virar”.





Mas não pense que não havia nenhuma parceria companheira contida nas prescrições do casal.





“Deixei embaixo do rádio - não havia televisão na época desta composição - uma nota de 50 (cinquenta mil réis), vai à feira, joga no bicho, vê se te aguenta”.