A estupidez é muito maior do que o sentimento do mal

Para quem acha que os nazistas eram todos culpados do mal que assolou a Alemanha de Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial, lembro, para o nosso bem, o nome de um teólogo e filósofo polonês, Dietrich Bonhoeffer, preso torturado e assassinado em um campo de concentração. Entregou seu afeto e inteligência fenomenais ao definir o que se interage durante os encontros do amor e do ódio. Não é fácil.





Achava impossível pensar sem sentir e sentir sem pensar. Escrevia sempre que podia e não podia, desde que cumprisse sua missão histórica de interpretar profundamente os movimentos psíquicos-fisiológicos da insólita humanidade.





Morreu aos 39 anos encarcerado e torturado em um cubículo escuro, mas o fervor do seu filosofar permanece até hoje em todos os recantos do mundo da inteligência e do presente sempre presente.