Quando defender empregos destrói empregos

Um exemplo está nos postos de combustíveis. Desde 2000, uma lei federal proíbe bombas de autosserviço operadas pelo próprio consumidor. A justificativa: preservação dos empregos dos frentistas. O argumento é compreensível, são pessoas que dependem daquele salário. Revogar a lei de uma hora para outra e esperar que o mercado resolva tudo produziria muita destruição e pouca criatividade.





Mas cabe a pergunta incômoda: obrigar indefinidamente alguém a executar uma tarefa que pode ser automatizada é realmente protegê-lo? A legislação conserva o emprego atual, mas não prepara o trabalhador para o próximo. Protege a função, não a pessoa. E o setor já está mudando com pagamentos automáticos, aplicativos, lojas de conveniência, gestão de frotas, serviços rápidos e carregamento de veículos elétricos.





Uma saída melhor seria permitir uma transição gradual. Parte das bombas poderia funcionar por autosserviço, enquanto outra continuaria atendida por trabalhadores, especialmente para auxiliar idosos, pessoas com deficiência ou consumidores que preferissem o serviço.





A mudança ocorreria por etapas, com negociação coletiva, qualificação custeada pelas empresas e prioridade dos atuais empregados nas novas funções.





Não bastaria oferecer qualquer curso, entregar um certificado e desejar boa sorte. A formação precisaria estar ligada a vagas reais, às novas atividades do setor e às necessidades de cada região. Também seria possível criar uma complementação temporária de renda para quem migrasse para uma função inicialmente menos remunerada. Em vez de proibir o futuro, construiríamos uma ponte até ele.





O mesmo raciocínio vale para incentivos fiscais, socorros diante do tarifaço e renegociações recorrentes de dívidas rurais. Esses instrumentos podem ser legítimos diante de uma crise comercial, de um desastre climático ou de outro choque extraordinário.





O problema começa quando o auxílio deixa de financiar uma transformação e passa a garantir eternamente a rentabilidade de empresas e propriedades. Nos anos bons, o lucro permanece privado; nos ruins, a perda é transferida à sociedade.