Trabalho no comércio em feriados passa a depender de negociação coletiva

Empresas do comércio só poderão convocar funcionários para trabalhar em feriados se houver autorização prevista em convenção coletiva de trabalho. A mudança foi estabelecida pela Portaria nº 1.316, publicada no último dia 22 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e altera uma regra que estava em vigor desde 2021.





Na prática, a empresa não poderá decidir sozinha sobre a convocação de funcionários para o trabalho nesses dias. Será necessária uma norma coletiva negociada entre os sindicatos dos trabalhadores e dos empregadores.





Segundo o advogado trabalhista Rafael Milhorato, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Vila Velha, a nova regra reduz o poder do empregador de exigir que o trabalhador preste serviço em feriados. "A principal diferença é que essa nova portaria valoriza a negociação coletiva", afirma.





Ele esclarece que, “agora, não basta o empregador ou a empresa querer. Tem que haver uma autorização do sindicato, uma norma coletiva entre o sindicato dos empregados e o sindicato das empresas.”