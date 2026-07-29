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Violência

Mãe luta com filho para salvar a ex-companheira dele de ataque no ES

De acordo com a PM, a mulher seguia para o trabalho quando foi abordada pelo ex-companheiro e, sob ameaça, obrigada a acompanhá-lo até a casa da mãe dele

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 12:40

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 jul 2026 às 12:40

Um homem foi preso após atacar a ex-companheira com uma faca na manhã de terça-feira (28), em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a agressão foi interrompida pela mãe do suspeito, que entrou em luta corporal com o filho para permitir que a vítima fugisse até a chegada dos militares.


De acordo com a PM, a mulher seguia para o trabalho quando foi abordada pelo ex-companheiro e, sob ameaça, obrigada a acompanhá-lo até a casa da mãe dele. No local, o suspeito sacou uma faca e a feriu na região da nádega.


Durante a fuga da vítima com a ajuda da mãe do agressor, ela entregou o celular a uma amiga que estava na rua e fez gestos discretos para que ela acionasse a Polícia Militar.


O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Alegre. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para um hospital. 


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, com base na Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado na reportagem para preservar a identidade da vítima. 

🚨 Violência contra a mulher: saiba onde buscar ajuda

Se você sofre violência ou conhece alguém nessa situação, procure ajuda. A denúncia pode ser feita de forma anônima e os serviços também oferecem orientação.

• Emergência: Ligue 190 se a violência estiver acontecendo naquele momento.

• Central de Atendimento à Mulher: Ligue 180 para denunciar casos de violência, receber orientação e informações sobre os serviços de proteção.

• Disque Denúncia: Ligue 181 para fazer denúncias de forma anônima.

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