Mãe luta com filho para salvar a ex-companheira dele de ataque no ES

Um homem foi preso após atacar a ex-companheira com uma faca na manhã de terça-feira (28), em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a agressão foi interrompida pela mãe do suspeito, que entrou em luta corporal com o filho para permitir que a vítima fugisse até a chegada dos militares.





De acordo com a PM, a mulher seguia para o trabalho quando foi abordada pelo ex-companheiro e, sob ameaça, obrigada a acompanhá-lo até a casa da mãe dele. No local, o suspeito sacou uma faca e a feriu na região da nádega.





Durante a fuga da vítima com a ajuda da mãe do agressor, ela entregou o celular a uma amiga que estava na rua e fez gestos discretos para que ela acionasse a Polícia Militar.





O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Alegre. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para um hospital.





A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, com base na Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado na reportagem para preservar a identidade da vítima.