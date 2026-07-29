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Coluna Leonel Ximenes

Nas montanhas capixabas, fazer torta de morango se aprende na escola

Estudantes de Aracê aprenderam a história da guloseima e como prepará-la

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 14:30

Públicado em 

29 jul 2026 às 14:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Torta da Festa do Morango
Torta da Festa do Morango Julio Huber

É por meio da gastronomia que os descendentes de italianos mantêm vivas muitas de suas tradições. E em Pedra Azul, Domingos Martins, a tradicional Festa do Morango cumpre esse papel de preservar costumes e transmiti-los às novas gerações das montanhas do Espírito Santo. Foi com esse objetivo que estudantes de uma escola local aprenderam a história e também como preparar tortas de morango.


Na festa, que este ano será realizada de 4 a 6 de setembro, entre os destaques estão as centenas de tortas de morango em tamanho normal e duas gigantes – de 300 e 500 quilos. Por isso, a diretoria da Associação Festa do Morango (Afemor) foi até a iEscola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Pianzola, em Aracê, para ensinar aos estudantes os detalhes sobre o preparo das guloseimas.


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Durante a atividade, os estudantes conheceram a história da tradicional torta de morango, acompanharam o preparo da receita e também colocaram a mão na massa, participando de cada etapa da produção ao lado da equipe da Afemor.


A presidente da Associação, Lair da Penha Cebin, explicou que a oficina já havia sido realizada em outros anos, mas sempre na cozinha do Centro de Eventos Morangão. Essa foi a primeira vez que a oficina foi para a sala de aula. A atividade, segundo ela, foi criada com o objetivo de despertar nas crianças o interesse por uma tradição que faz parte da identidade de Pedra Azul.


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“Precisamos incentivar e motivar a futura geração para que essa tradição continue. A busca pela torta é a parte mais importante da Festa do Morango e não podemos deixar isso acabar. Muitos desses estudantes fazem parte de famílias que trabalham voluntariamente durante a festa, e que conhecem a importância do evento para a região”, afirmou Lair.


A atividade foi realizada em dois momentos, uma pela manhã e outra à tarde, proporcionando aos estudantes uma experiência que reuniu gastronomia, cultura e tradição. “Gostei muito de aprender a fazer a torta. Agora quero tentar fazer em casa com a minha família”, contou a estudante Júlia Wotekoski, 13 anos, animada ao aprender a preparar a receita. 

Alunos aprendem a fazer torta de morango na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Pianzola
Alunos aprendem a fazer torta de morango na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Pianzola Eloísa Leite

Já o aluno Marcos Vinícius Felipe Dias, 13, destacou que frequenta a Festa do Morango, mas nunca tinha conhecido o preparo da sobremesa. “Eu sempre vou na festa, mas não sabia fazer a torta. Foi muito legal participar e aprender.”


Para a professora Alexandra de Fátima Módolo Uliana, a iniciativa vai além da culinária e contribui para fortalecer a identidade cultural da região. “É muito importante proporcionar esse tipo de experiência para as crianças. Além de aprenderem uma receita tradicional, elas entendem o valor da nossa cultura e ajudam a preservar essa tradição”, avalia. 

FESTA VOLTA PARA SETEMBRO

A 36ª Festa do Morango será realizada entre os dias 4 e 6 de setembro, no Centro de Eventos Morangão, em Pedra Azul, Domingos Martins. Realizado desde 1985, o evento é um dos principais encontros gastronômicos e culturais do Espírito Santo e retorna neste ano ao mês de setembro, período em que a festa foi criada. A programação reúne música, cultura, gastronomia e tradições que fazem parte da identidade das montanhas capixabas.


Entre os destaques da programação está o show nacional da dupla Henrique e Diego, marcado para a noite de sábado (5). A festa também terá apresentações de artistas de diferentes estilos, grupos folclóricos, desfile para escolha da Rainha, Princesas e Duquesa, além dos tradicionais almoços típicos e do corte da torta gigante.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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