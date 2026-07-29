Nas montanhas capixabas, fazer torta de morango se aprende na escola

É por meio da gastronomia que os descendentes de italianos mantêm vivas muitas de suas tradições. E em Pedra Azul, Domingos Martins, a tradicional Festa do Morango cumpre esse papel de preservar costumes e transmiti-los às novas gerações das montanhas do Espírito Santo. Foi com esse objetivo que estudantes de uma escola local aprenderam a história e também como preparar tortas de morango.





Na festa, que este ano será realizada de 4 a 6 de setembro, entre os destaques estão as centenas de tortas de morango em tamanho normal e duas gigantes – de 300 e 500 quilos. Por isso, a diretoria da Associação Festa do Morango (Afemor) foi até a iEscola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Pianzola, em Aracê, para ensinar aos estudantes os detalhes sobre o preparo das guloseimas.





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Durante a atividade, os estudantes conheceram a história da tradicional torta de morango, acompanharam o preparo da receita e também colocaram a mão na massa, participando de cada etapa da produção ao lado da equipe da Afemor.





A presidente da Associação, Lair da Penha Cebin, explicou que a oficina já havia sido realizada em outros anos, mas sempre na cozinha do Centro de Eventos Morangão. Essa foi a primeira vez que a oficina foi para a sala de aula. A atividade, segundo ela, foi criada com o objetivo de despertar nas crianças o interesse por uma tradição que faz parte da identidade de Pedra Azul.



