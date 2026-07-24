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Coluna Leonel Ximenes

Cidade no ES retira 1 tonelada de fios e cabos abandonados em postes

Segundo a prefeitura, parte do material removido pertencia a empresas clandestinas

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 15:00

Públicado em 

24 jul 2026 às 15:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Fios e cabos retirados de postes no Centro de Guarapari
Fios e cabos retirados de postes no Centro de Guarapari PMG

Um dos maiores destinos turísticos do Espírito Santo está com o visual um pouco menos poluído. É que a Prefeitura de Guarapari, a EDP e as operadoras de internet que atuam no município retiraram uma tonelada de fios e cabos abandonados no centro, no trecho entre a Avenida Ewerson de Abreu Sodré e a ponte sobre o canal da cidade.


Segundo a prefeitura, os fios removidos estavam sem utilização e os cabos foram instalados de forma irregular, muitos deles pertencentes a empresas clandestinas. “Além de melhorar o aspecto urbano de uma das principais avenidas do município, a ação também reduz riscos provocados pelo acúmulo de cabeamento obsoleto”, explica a gestão municipal.


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E a limpeza visual deve continuar. A Prefeitura de Guarapari diz que esta foi a primeira ação de higienização dos postes realizada de forma integrada entre o poder público, a EDP e as operadoras de internet que atuam na cidade. “A iniciativa marca o início de um trabalho conjunto voltado à organização da rede de cabeamento do município, garantindo que apenas cabos em operação permaneçam instalados nos postes”, prometeu a prefeitura.


As datas e os locais quando e onde serão realizados novos mutirões de limpeza de fios e cabos ainda não foram definidos pela prefeitura.


 "Essa é uma ação que vai além da retirada de cabos. Estamos promovendo mais segurança para a população, valorizando o ambiente urbano e reduzindo a poluição visual”, disse o prefeito Rodrigo Borges (sem partido).

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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