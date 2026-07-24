Cidade no ES retira 1 tonelada de fios e cabos abandonados em postes

Um dos maiores destinos turísticos do Espírito Santo está com o visual um pouco menos poluído. É que a Prefeitura de Guarapari, a EDP e as operadoras de internet que atuam no município retiraram uma tonelada de fios e cabos abandonados no centro, no trecho entre a Avenida Ewerson de Abreu Sodré e a ponte sobre o canal da cidade.





Segundo a prefeitura, os fios removidos estavam sem utilização e os cabos foram instalados de forma irregular, muitos deles pertencentes a empresas clandestinas. “Além de melhorar o aspecto urbano de uma das principais avenidas do município, a ação também reduz riscos provocados pelo acúmulo de cabeamento obsoleto”, explica a gestão municipal.





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E a limpeza visual deve continuar. A Prefeitura de Guarapari diz que esta foi a primeira ação de higienização dos postes realizada de forma integrada entre o poder público, a EDP e as operadoras de internet que atuam na cidade. “A iniciativa marca o início de um trabalho conjunto voltado à organização da rede de cabeamento do município, garantindo que apenas cabos em operação permaneçam instalados nos postes”, prometeu a prefeitura.





As datas e os locais quando e onde serão realizados novos mutirões de limpeza de fios e cabos ainda não foram definidos pela prefeitura.





"Essa é uma ação que vai além da retirada de cabos. Estamos promovendo mais segurança para a população, valorizando o ambiente urbano e reduzindo a poluição visual”, disse o prefeito Rodrigo Borges (sem partido).