Morre no ES, aos 92 anos, o homem que fez da paixão pela Itália sua razão de viver





Morreu na madrugada desta terça-feira (23), em Santa Teresa, onde estava internado no Hospital Madre Regina Protmann, o advogado Antônio Ângelo Zurlo, de 92 anos, fundador e ex-presidente do Circolo Trentino di Santa Teresa, ex-vereador e fundador do Instituto Histórico e Geográfico do município da Região Serrana do Espírito Santo.





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Neto de italianos, Zurlo nasceu em 9 de janeiro de 1934 e morou até os 14 anos na roça. Ele acompanhou a luta dos pais para conquistar, no Brasil, o que seus avós não conseguiram na Itália. “Todos sonhavam com dias melhores no Brasil depois de deixarem a Itália numa época de decadência”, lembrava.



