Morre no ES, aos 92 anos, o homem que fez da paixão pela Itália sua razão de viver

Morreu na madrugada desta terça-feira (23), em Santa Teresa, onde estava internado no Hospital Madre Regina Protmann, o advogado Antônio Ângelo Zurlo, de 92 anos, fundador e ex-presidente do Circolo Trentino di Santa Teresa, ex-vereador e fundador do Instituto Histórico e Geográfico do município da Região Serrana do Espírito Santo.
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Neto de italianos, Zurlo nasceu em 9 de janeiro de 1934 e morou até os 14 anos na roça. Ele acompanhou a luta dos pais para conquistar, no Brasil, o que seus avós não conseguiram na Itália. “Todos sonhavam com dias melhores no Brasil depois de deixarem a Itália numa época de decadência”, lembrava.
Sua partida deixa saudades, mas também um exemplo de cidadania, gentileza e dedicação à cultura e à comunidade. Que Deus conforte seus familiares e amigos, e que sua memória permaneça viva entre todos aqueles que foram tocados por sua generosidade e seu modo sereno de viver
Cilmar Franceschetto Diretor do Arquivo Público do ES
Muito querido em Santa Teresa, ele teve participação ativa na preservação dos costumes e tradições italianas no Estado.
A Prefeitura de Santa Teresa publicou uma nota de pesar em suas redes sociais pela morte de Zurlo: “Neste momento de dor, a administração municipal se solidariza com seus familiares, amigos e com toda a comunidade do Circolo Trentino di Santa Teresa, desejando que encontrem conforto e força para enfrentar esta perda”
O advogado deixa viúva e duas filhas. O corpo de Antônio Zurlo está sendo velado na Câmara Municipal de Santa Teresa e será sepultado nesta terça-feira, no cemitério municipal, às 16h, no mesmo local onde estão os restos mortais dos seus pais.
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