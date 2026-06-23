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Coluna Leonel Ximenes

Morre no ES, aos 92 anos, o homem que fez da paixão pela Itália sua razão de viver

Advogado era fundador e ex-presidente do Circolo Trentino di Santa Teresa

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 12:46

Públicado em 

23 jun 2026 às 12:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Neto de italianos, Zurlo nasceu em 9 de janeiro de 1934
Neto de italianos, Zurlo nasceu em 9 de janeiro de 1934 Divulgação


Morreu na madrugada desta terça-feira (23), em Santa Teresa, onde estava internado no Hospital  Madre Regina Protmann, o advogado Antônio Ângelo Zurlo, de 92 anos, fundador e ex-presidente do Circolo Trentino di Santa Teresa, ex-vereador e fundador do Instituto Histórico e Geográfico do município da Região Serrana do Espírito Santo.


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Neto de italianos, Zurlo nasceu em 9 de janeiro de 1934 e morou até os 14 anos na roça. Ele acompanhou a luta dos pais para conquistar, no Brasil, o que seus avós não conseguiram na Itália. “Todos sonhavam com dias melhores no Brasil depois de deixarem a Itália numa época de decadência”, lembrava.


Sua partida deixa saudades, mas também um exemplo de cidadania, gentileza e dedicação à cultura e à comunidade. Que Deus conforte seus familiares e amigos, e que sua memória permaneça viva entre todos aqueles que foram tocados por sua generosidade e seu modo sereno de viver

Cilmar Franceschetto Diretor do Arquivo Público do ES

Muito querido em Santa Teresa, ele teve participação ativa na preservação dos costumes e tradições italianas no Estado. 

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A Prefeitura de Santa Teresa publicou uma nota de pesar em suas redes sociais pela morte de Zurlo: “Neste momento de dor, a administração municipal se solidariza com seus familiares, amigos e com toda a comunidade do Circolo Trentino di Santa Teresa, desejando que encontrem conforto e força para enfrentar esta perda”

A nota de pesar da Prefeitura de Santa Teresa pela morte de Zurlo
A nota de pesar da Prefeitura de Santa Teresa pela morte de Zurlo Instagram

O advogado deixa viúva e duas filhas. O corpo de Antônio Zurlo está sendo velado na Câmara Municipal de Santa Teresa e será sepultado nesta terça-feira, no cemitério municipal, às 16h, no mesmo local onde estão os restos mortais dos seus pais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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