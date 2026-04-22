Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Morreu nesta quarta-feira (22), aos 95 anos de idade, o engenheiro agrônomo Osman Francischetto de Magalhães, uma das referências da agricultura capixaba. Já fragilizado pelo avanço do Alzheimer, foi acometido por uma pneumonia severa, segundo um dos seus filhos, o empresário Marcus Magalhães, CEO da MM Cafés.
Capixaba de Vargem Alta, Osman Magalhães foi secretário de Agricultura no governo Elcio Alvares (1974-1976), idealizou e comprou o terreno da Ceasa, em Cariacica, e fundou a Acares, hoje Incaper, entre outras realizações da sua extensa vida profissional.
Formado pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, Osman trabalhou no México, na década de 1960, servindo à FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. A trajetória internacional dele inclui passagens por organizações mundiais como ICCA (Instituição de capacitação da América Central ) e Banco Mundial.
“Papai foi o cara que fez a extensão rural no Espírito Santo e levou seu conhecimento e visão para todo o Brasil”, lembra Marcus Magalhães, que seguiu os passos do pai no ramo da agricultura.
Em nota de pesar, a A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) fez uma homenagem ao engenheiro-agrônomo: “[Foi uma] figura íntegra, admirável e muito respeitada por todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, escreveu o presidente da entidade, Idalberto Moro, nas redes sociais.
“Francischetto é um dos pais da assistência técnica rural no Brasil”, destaca o deputado federal Evair de Melo (Republicanos-ES), que tem forte ação parlamentar voltada à agricultura, particularmente ao café. “É um dos pioneiros na ideia de se criar um serviço de assistência técnica e extensão rural no Espírito Santo. Ele tem uma história belíssima”, acrescenta.
O velório de Osman Francischetto de Magalhães será realizado nesta quinta-feira (23), a partir das 8h, no Cemitério Ponta da Fruta, em Vila Velha, mesmo local onde será sepultado, às 10h30.