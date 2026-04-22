Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Morreu nesta quarta-feira (22), aos 95 anos de idade, o engenheiro agrônomo Osman Francischetto de Magalhães, uma das referências da agricultura capixaba. Já fragilizado pelo avanço do Alzheimer, foi acometido por uma pneumonia severa, segundo um dos seus filhos, o empresário Marcus Magalhães, CEO da MM Cafés.





Capixaba de Vargem Alta, Osman Magalhães foi secretário de Agricultura no governo Elcio Alvares (1974-1976), idealizou e comprou o terreno da Ceasa, em Cariacica, e fundou a Acares, hoje Incaper, entre outras realizações da sua extensa vida profissional.





Formado pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, Osman trabalhou no México, na década de 1960, servindo à FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. A trajetória internacional dele inclui passagens por organizações mundiais como ICCA (Instituição de capacitação da América Central ) e Banco Mundial.