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Leonel Ximenes

Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Engenheiro agrônomo atuou em diversos organismos internacionais

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 16:56

Públicado em 

22 abr 2026 às 16:56
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura Facebook

Morreu nesta quarta-feira (22), aos 95 anos de idade, o engenheiro agrônomo Osman Francischetto de Magalhães, uma das referências da agricultura capixaba. Já fragilizado pelo avanço do Alzheimer, foi acometido por uma pneumonia severa, segundo um dos seus filhos, o empresário Marcus Magalhães, CEO da MM Cafés.


Capixaba de Vargem Alta, Osman Magalhães foi secretário de Agricultura no governo Elcio Alvares (1974-1976), idealizou e comprou o terreno da Ceasa, em Cariacica, e fundou a Acares, hoje Incaper, entre outras realizações da sua extensa vida profissional.


Formado pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, Osman trabalhou no México, na década de 1960, servindo à FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. A trajetória internacional dele inclui passagens por organizações mundiais como ICCA (Instituição de capacitação da América Central ) e Banco Mundial.

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“Papai foi o cara que fez a extensão rural no Espírito Santo e levou seu conhecimento e visão para todo o Brasil”, lembra Marcus Magalhães, que seguiu os passos do pai no ramo da agricultura.
Osman tomando posse como secretário estadual de Agricultura no governo Elcio Alvares, em 1974
Osman tomando posse como secretário estadual de Agricultura no governo Elcio Alvares, em 1974 Álbum de família

Em nota de pesar, a A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) fez uma homenagem ao engenheiro-agrônomo: “[Foi uma] figura íntegra, admirável e muito respeitada por todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, escreveu o presidente da entidade, Idalberto Moro, nas redes sociais. 


“Francischetto é um dos pais da assistência técnica rural no Brasil”, destaca o deputado federal Evair de Melo (Republicanos-ES), que tem forte ação parlamentar voltada à agricultura, particularmente ao café. “É um dos pioneiros na ideia de se criar um serviço de assistência técnica e extensão rural no Espírito Santo. Ele tem uma história belíssima”, acrescenta.

A nota de pesar da Fecomércio-ES
A nota de pesar da Fecomércio-ES Instagram

O velório de Osman Francischetto de Magalhães será realizado nesta quinta-feira (23), a partir das 8h, no Cemitério Ponta da Fruta, em Vila Velha, mesmo local onde será sepultado, às 10h30.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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