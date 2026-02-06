Morre Jorge Carreta, aos 58 anos, ex-vice-prefeito de Vila Velha

Jorge Carreta começou na política por meio do trabalho comunitário. Crédito: Facebook

Ex-vice-prefeito de Vila Velha na gestão de Max Filho (2017/2020) e ex-vereador, Jorge Carreta, de 58 anos, morreu nesta sexta-feira (6), após lutar contra um câncer. O horário e local do velório ainda não foram definidos pela família.



“Nesta sexta-feira, dia 6 de fevereiro, perdemos um querido amigo, mais chegado que irmão, Jorge Carreta. Após lutar por seis meses com um câncer muito agressivo, Deus o chamou”, postou Max em suas redes sociais.

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, de quem Carreta havia se aproximado politicamente nos últimos, lamentou a morte do aliado e decretou três dias de luto oficial no município: “É com profundo sentimento de dor que recebo a notícia do falecimento do meu grande amigo Jorge Carreta. Em virtude da sua partida, decreto luto oficial no município de Cariacica por três dias”, escreveu o prefeito no Instagram.

Nascido em 7 de julho de 1967 em Baunilha, distrito de Colatina, Carreta, que era evangélico, mudou-se para Vila Velha muito cedo, aos dois meses de idade. Ele deixa viúva e três filhos.

Carreta ingressou na política por meio do trabalho comunitário, inspirado pelo seu pai, José Bento Carreta, que criou a Associação de Moradores de Cristóvão Colombo, entre 1982 e 1983.

Atuou também como líder comunitário, função que o projetou na vida pública, e que o levou a ser eleito vereador para a legislatura 1993-1996 e posteriormente vice-prefeito de Max Filho.

