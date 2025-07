Morre, aos 55 anos, ex-vereador e militante histórico do PT no ES

Edinho será sepultado nesta segunda-feira (14) em São José do Calçado, no Sul do ES. Crédito: Divulgação

Militante histórico do Partido dos Trabalhadores (PT), economista, sindicalista e ex-vereador em São José do Calçado, Edson Wilson Bernardes França, o Edinho, morreu neste domingo (13), aos 55 anos de idade. A causa da morte não foi revelada. Ele será sepultado nesta segunda-feira (14) na cidade do Sul do Espírito Santo.



Edinho, que foi candidato a vereador pelo PT em Vila Velha no ano passado, nasceu em 8 de maio de 1970 em São José do Calçado, onde iniciou sua trajetória pública entre a militância política e a defesa dos direitos dos trabalhadores. Na cidade, foi vereador em 2008. A política sempre esteve em sua história: seu pai, conhecido também como Edinho, foi prefeito daquele município.

Edson Wilson Bernardes França ocupou vários cargos na direção do PT municipal e estadual e chegou à vice-presidência estadual do partido

Foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Setor de Energia e Gás no ES (Sinergia) e secretário de formação da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

No ano passado, quando disputou uma vaga na Câmara de Vereadores de Velha, Edinho escreveu sobre o que a política representava para ele: “Acredito que por meio da política, de forma séria, com compromisso e dedicação, conseguimos mudar a vida das famílias, promovendo a inclusão e levando oportunidades para as pessoas”.

Edinho deixa a mulher, a jornalista Andressa Rebonato, e quatro filhos. O Sindicato dos Jornalistas do ES, o senador Fabiano Contarato e o deputado estadual João Coser, ambos do PT, publicaram em suas redes sociais uma homenagem a Edinho.

O RECONHECIMENTO

“Edinho é, e sempre será, uma grande liderança do movimento sindical capixaba. Atuante, comprometido, dono de um discurso forte e de um coração enorme. No meu caso, a relação com Edinho é de amizade, respeito e muito carinho, o que se estende para nossas famílias”, disse Coser, eleito recentemente presidente estadual do PT.

A homenagem a Edinho do deputado estadual e presidente eleito do PT-ES, João Coser. Crédito: Instagram

“Edinho foi uma liderança comprometida com a justiça social e a democracia. Deixa um legado de coragem e dedicação ao povo capixaba”, afirmou o senador petista.

“O Sindijornalistas lamenta profundamente e com muita tristeza a morte do companheiro Edson Wilson (Edinho do Sinergia), marido de nossa colega e diretora de Comunicação do Sindijornalistas, Andressa Rebonato”, registrou o sindicato.

