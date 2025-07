Disputa partidária

João Coser vence eleição e vai voltar a presidir o PT no ES

A vice-presidente na chapa vitoriosa é a também deputada estadual Iriny Lopes; mandato dos eleitos terá duração de quatro anos

Publicado em 7 de julho de 2025 às 20:51

João Coser obteve 4.027 votos no Processo de Eleição Direta do PT Crédito: Ricardo Medeiros

O deputado estadual João Coser é o novo presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Espírito Santo, após vencer o Processo de Eleição Direta (PED) da legenda, realizado em 58 cidades do Estado, no domingo (6). A vice-presidente na chapa vitoriosa é a também deputada estadual Iriny Lopes (PT). O mandato dos eleitos terá duração de quatro anos.>

A chapa que disputou com Coser, representante da chapa A Estrela tem que Brilhar, foi capitaneada pela deputada federal Jackeline Rocha (PT), atual presidente da Executiva petista no Estado e representante da chapa Construindo um Novo Brasil (CNB). A posse da nova direção deve ocorrer em setembro deste ano.>

Resultado do PED divulgado na noite desta segunda-feira (7) mostra como foi a votação na disputa pelo comando PT no Estado:>

João Coser/ Iriny Lopes: 4.027 votos

4.027 votos Jack, Lula e o PT: 3.102

3.102 Votos em branco: 241

241 Nulos: 86 >

>

Por meio de um comunicado enviado por sua assessoria de imprensa, Coser celebrou sua eleição para a presidência do PT capixaba e agradeceu o apoio recebido da militância.>

"O resultado é uma vitória de cada filiado e filiada que acredita que o PT precisa estar presente nas bases, reorganizar seus diretórios, dialogar com o povo e se preparar para os desafios que estão por vir. Temos o compromisso de, em curto prazo, fortalecer a luta em defesa do legado e da reeleição do presidente Lula, de reeleger o companheiro (Fabiano) Contarato ao Senado, de ampliar a nossa representação na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados e de discutir com a militância os rumos do Estado do Espírito Santo", afirma Coser no comunicado.>

Nas redes sociais, Coser destacou a necessidade de unificar o partido, após a vitória sobre Jack Rocha.>

"Quero parabenizar a companheira Jack Rocha pelos seis anos de compromisso à frente da presidência estadual. E dizer aos companheiros da CNB que estiveram do outro lado do pleito que, a partir de hoje, somos um só partido, com uma só tarefa: estar presentes nas bases, reorganizar nossos diretórios e preparar o caminho para 2026!">

Cenário na Grande Vitória

O Processo de Eleição Direta realizado no domingo também definiu quem vai comandar os diretórios municipais do partido na Grande Vitória. Confira o resultado abaixo:>

Vitória: o partido será comandado por André Carvalho, da corrente Estrela Tem que Brilhar; Vila Velha: o presidente da legenda na cidade canela-verde será João Batista Babá, da corrente Estrela Tem que Brilhar; Cariacica: Luiz Gaurink, atual presidente do diretório na cidade segue no posto; Serra: Miguel Ferreira Junior, atual presidente do diretório na cidade segue no posto. >

Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, a disputa pelo comando do diretório petista deverá ser definida em segundo turno, entre os candidatos foram Eliz Altoé (Alternativa Socialista) e Joana Darck Caetano (Pra Voltar a Sonhar).>

