João Coser: "O PT está paralisado, abandonado, não é protagonista de nada no ES"

Os deputados estaduais Iriny Lopes e João Coser na sede do PT-ES, em Vitória, durante entrevista à coluna. Crédito: Rafael Monteiro de Barros/Divulgação

O PT, apesar de ter voltado a comandar a Presidência da República, a partir de 2023, não vive seu melhor momento, especialmente no Espírito Santo. Em 2024, não elegeu nenhum prefeito no estado. O número de vereadores passou de 11 para 13, um aumento tímido. A desaprovação de Lula, no Brasil, de acordo com pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (4), bateu um recorde, 57%.

É nesse contexto que os filiados à sigla vão às urnas, no dia 6 de julho, escolher quem vai comandar o partido nacionalmente, nos estados e municípios. No PT-ES, a deputada federal Jack Rocha está em busca da reeleição. Ela disputa contra João Coser, este ombreado com Iriny Lopes.

Os dois concederam entrevista à coluna na terça-feira (3) e afirmaram que, além dos desafios presentes em todo o país para o partido, entraves criados pela atual direção estadual fizeram com que a sigla se saísse ainda pior.

"O PT está paralisado, não é protagonista de nada no Espírito Santo", afirmou João Coser. "O partido ficou abandonado", cravou, sobre as eleições de 2024.

Coser e Iriny são deputados estaduais. Em 2026, ele vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Ela, a princípio, vai tentar a reeleição, mas há a possibilidade de concorrer a uma vaga em Brasília.

No ano passado, João Coser disputou a prefeitura de Vitória e nem chegou ao segundo turno. Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi reeleito.

A chapa "Cosiriny" (na verdade, o nome da chapa é "A estrela tem que brilhar") está convicta de que o grupo de Jack Rocha, integrantes da tendência interna do PT Construindo um Novo Brasil (CNB), não esforçou-se o suficiente para eleger prefeitos no estado.

Questionado se houve participação direta de Jack na campanha pela prefeitura de Vitória, Coser titubeou: "Não posso falar sobre isso", no que Iriny emendou: "Eu posso":

"Participou? O que é participar? Ir a um evento? Isso não é participar".

Coser e Iriny estão determinados, com sangue nos olhos, na disputa interna pelo comando do partido, embora o ex-prefeito tenha dito, após a entrevista, não querer "colocar fogo na fogueira".

Os dois contam com o apoio da maioria dos mandatários locais do PT, como o senador Fabiano Contarato e o deputado federal Helder Salomão.

Confira a entrevista:

Vocês estavam em lados opostos nas últimas eleições internas do PT. Por que decidiram se juntar agora?

Coser: Nós apoiamos a Jackeline. Dez anos atrás, eles me apoiaram. Depois eu, naturalmente, os apoiei.

O que acontece é que ela não conseguiu corresponder a nossa expectativa na presidência do PT. Ela não conseguiu ser uma presidente do partido, ela seguiu mais a orientação da tendência dela (a CNB) do que a orientação do partido, ela desmobilizou o partido totalmente.

O PT, hoje, não tem vida orgânica, não tem nenhuma reunião formal do diretório ou da Executiva. As secretarias setoriais estão praticamente desmobilizadas. Tem mais de ano que a gente não faz uma reunião presencial do diretório.

E o grupo dela tomou uma decisão equivocada, de não participar das eleições majoritárias (para prefeito, no ano passado). De só participar em Vitória. O grupo dela não apresentou nenhum candidato a prefeito.

Eles decidiram focar na eleição de vereadores e o PT passou de 11 para 13 vereadores só (no estado).

Mas o PT lançou 14 candidatos a prefeito no ano passado, no Espírito Santo...

Coser: Nossos grupos (ligados a Coser e Iriny) é que apresentaram os 14 candidatos. Quando você vira candidato lá no interior, você espera muito que a presidente do partido, a deputada, vá. E ela (Jack) não fez isso em muitas das cidades, mais da metade. Por que a tendência (a CNB) tinha decidido outra coisa. Então ela foi mais líder de tendência do que presidente do partido.

Isso gerou um mal-estar muito grande, uma insatisfação, e acabou nos levando a conversar mais e a construir essa unidade (a chapa CosIriny).

João Coser (PT) Deputado estadual "O partido ficou abandonado, um sentimento muito ruim. Não dá para ter o partido assim, paralisado"

O militante deseja debates, encontros, eventos. Essa é a nossa história.

Da sua campanha, em Vitória, a Jack Rocha participou?

Coser: (Silêncio e pausa para respirar). Não posso falar sobre isso, por que simbolicamente ...

Iriny: Eu posso, posso falar tranquilamente. Primeiro, o partido não pode ficar imobilizado, não pode se mobilizar só nos processos eleitorais. Nossa visão, e isso está na está na carta de fundação do PT, é que nós não somos um partido exclusivamente de eleições.

Na última eleição, de 2024, eles (a CNB) propuseram ao partido que nós não lançássemos candidaturas majoritárias (a prefeito) e que focássemos em ter uma grande bancada de vereadores e vereadoras.

Nós contrapusemos que a candidatura do vereador ou da vereadora, do deputado ou da deputada, se não tem uma candidatura majoritária, que significa um projeto para ele ou para ela se colocar, fica muito difícil.

Deram uma enorme prioridade aos vereadores e o resultado das eleições mostrou que essa não era uma tática correta. Faltou vereador na campanha dos prefeitos e faltou prefeito nas campanhas dos vereadores.

Você perguntou se ela participou (da campanha de João Coser, em Vitória). Participou? O que é participar? Ir a um evento? Isso não é participar.

É preciso ajudar a pensar a tática, a estratégia, principalmente na Capital, porque essa é uma tradição. A Capital, normalmente, é conduzida pela direção estadual.

E a presidência do PT de Vitória...

Iriny: (O presidente municipal) é o Zé Carlinhos (José Carlos Gomes Ferreira), que é ligado ao grupo deles (de Jack Rocha).

Coser: Aliás, o filho dele (Raniery Ferreira, que foi candidato a vereador pelo PT em Vitória em 2024) fez campanha com o Denninho (ex-vereador de Vitória e atualmente deputado estadual, filiado ao União Brasil) e chegou a sair em fotos com o Pazolini.

Ele (o filho do presidente do PT de Vitória) é o suplente do PT na Câmara Municipal e vai assumir o mandato da Karla (Karla Coser, vereadora da Capital e filha de João Coser) durante a licença maternidade dela.

Como está o PT de Vitória, em relação à gestão Pazolini? Digo, além da atuação dos dois vereadores da sigla (Karla e Professor Jocelino).

Infelizmente, o modelo de Vitória, o modelo dos outros municípios... Eles (grupo de Jack Rocha) coordenam Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e coordenavam Viana.

É tudo a mesma coisa, tem acordo com o prefeito de Viana, depois acordo com o prefeito de Cariacica ... infelizmente, esse modelo foi destrutivo ao PT.

Em Vitória, na Câmara, vai ter o Jocelino, que é mais ou menos (mais ou menos oposição a Pazolini) e o outro que vai entrar (o suplente que vai substituir Karla temporariamente) vai virar base de Pazolini.

Iriny: Ele fez campanha explícita (para Pazolini), fez panfletagem. Isso é uma coisa que, inclusive, confronta profundamente o regimento (do PT).

Coser: Quando a gente coloca "a nossa estrela que tem que brilhar" (o nome da chapa), é porque ela está ofuscada, está apagada. O PT no Espírito Santo não é protagonista de mais nada, não participa de debate, praticamente.

João Coser (PT) Deputado estadual "Há quanto tempo você não vê uma opinião do PT sobre algum tema significativo do estado, algo importante? Não tem"

Se nós não voltarmos a ter protagonismo ... a gente virou um partido muito próximo dos outros. Reúne-se no período de eleição, bota candidatura de vereador, para por aí e quatro anos depois, volta.

Vocês falaram aqui de uma série de questões que consideram problemáticas, internamente, no PT estadual, falta de vida partidária, falta de esforço para eleger prefeitos... Mas, se fosse diferente, o PT teria se saído melhor nas urnas?

Até que ponto podem debitar o resultado ruim das eleições de 2024 no Espírito Santo na conta da direção estadual, ou da Jack Rocha? Afinal, teve a vontade dos eleitores também, de não votar em candidatos do PT ...

Coser: É muito difícil trabalhar o "se". Mas, se durante os últimos quatro anos nós tivéssemos feito diferente do que foi feito, se tivéssemos mobilizado o interior, mobilizado a agenda, filiado lideranças que poderia ser ganhado, com certeza seria melhor.

Ela (Jack) faz uma avaliação positiva do desempenho nesse período. Mas ninguém concorda que foi positivo. Passamos de 11 vereadores para 13. Nenhum prefeito, só um vice.

Iriny: Tem um pouco de cada coisa, tanto é que o resultado nacional do PT (nas eleições de 2024) não foi o que nós esperávamos. Então tem também a vontade do eleitor.

Porém, para conquistar votos, você precisa ter uma tática, um discurso, e não só fazer discurso para depois fugir dele, um discurso que represente uma plataforma, um compromisso, senão você não conquista o voto do eleitor. Por que o eleitor vai votar em você? Isso faltou.

Iriny Lopes (PT) Deputada estadual "Certamente, o nosso resultado seria próximo ao resultado nacional, que não foi bom. Mas o resultado no Espírito Santo foi ainda pior"

Coser: Se tivéssemos uma vida orgânica forte ... plenárias de mulheres, movimentos sociais, movimentos de saúde ... as pessoas se motivariam para ser candidatas.

Prefeito e vice é mais difícil, mas vereador, quando o partido se organiza ... teríamos eleito mais vereadores. Perdemos na Serra e em Cachoeiro por poucos votos (eleição para a Câmara Municipal).

A Jack Rocha, como o senhor lembrou, avalia positivamente a própria gestão à frente do partido e ela cita números, ressalta que o número de filiados aumentou no período da presidência dela (de dezembro de 2019 até agora).

Coser: Isso é verdade (o aumento do número de filiados), mas ocorreu no Brasil inteiro. Após a prisão do Lula, muita gente se filiou. Durante o governo Bolsonaro, muita gente se filiou. Quando o Lula voltou à Presidência da República, muita gente se filiou.

Iriny Lopes (PT) Deputada estadual "O Bolsonaro é responsável por muitas filiações ao PT"

Coser: Não tiramos o mérito dela (Jack), mas as filiações ocorreram por muitos fatores. Nem o Lula pode falar 'eu levei tantas pessoas a se filiar", porque ele não fez isso sozinho.

Agora, vamos falar das eleições de 2026. Vamos supor que a chapa de vocês vença a eleição interna. O que vocês pretendem para o partido no ano que vem? Disputar o governo do estado...

Coser: Nós já temos duas coisas certas, a candidatura do Lula e a do senador Contarato. Candidatura ao governo ainda vamos debater. Se ganharmos as eleições (internas), vamos discutir isso com a direção nacional do partido.

A prioridade é Lula. Lula vai dizer o que devemos fazer aqui para ajudá-lo.

O deputado federal Helder Salomão se colocou à disposição para, eventualmente, disputar o Palácio Anchieta, se for "o candidato do Lula".

Coser: Se o Lula disser "vocês têm que arrumar o melhor nome de vocês para ser candidato ao governo", o Helder se coloca nessas condições. Se o Lula disser "não, vocês vão fazer aliança porque vamos fazer uma aliança mais ampla", isso virá da direção nacional.

O (candidato ou não ao) governo do estado que decide é a direção nacional.

E vocês dois, particularmente, vão ser candidatos a quais cargos em 2026?

Coser: Sou candidato a deputado federal, não sou mais candidato a deputado estadual.

Iriny: Sou candidata a deputada estadual. O Helder é candidato à reeleição, a deputado federal. Se isso mudar (se ele for candidato ao governo), eu migro para (a chapa de) federal.

Vocês disseram que uma das prioridades é a reeleição de Contarato ao Senado. Mas vão ser duas vagas em disputa. O governador Renato Casagrande (PSB) também deve ser candidato ao mesmo cargo. O PT, na gestão de vocês, apoiaria Casagrande ao Senado, como segundo voto?

Coser: Esse debate será feito depois, com a direção toda. Temos uma relação muito próxima com o Casagrande, então, tem uma probabilidade alta, mas não tem definição nenhuma.

E a gente tem que ter contrapartida.

Que contrapartida?

Iriny Lopes (PT) Deputada estadual "Queremos a contrapartida de uma participação efetiva (de Casagrande) na recondução do Lula"

Jack Rocha vai ser candidata à reeleição à Câmara dos Deputados. É de praxe que quem está no mandato tenha prioridade no partido para disputar Se vocês ganharem a eleição interna, o PT do Espírito Santo vai apoiá-la em 2026?

Sim. Nós não temos nada contra o mandato dela (de deputada federal). Não tem nada a ver com isso.

Nosso problema é só com a gestão do partido. Ela não conseguiu tocar as duas coisas, mas o mandato ela vai continuar exercendo com muita honra, com muita tranquilidade, tem todo o nosso apoio para o exercício do mandato.

Voltando à questão da eleição interna do PT, vocês dois têm um acordo, certo? O mandato é de quatro anos, mas se Coser for eleito presidente vai ficar dois anos e depois Iriny assume a presidência.

Iriny: Isso. Mas se ele (Coser) for eleito deputado federal, posso assumir antes.

Coser: Temos esse compromisso de eu renunciar (à presidência estadual do PT) porque um deputado federal não fica no estado e não consegue atender quem vem do interior.

Ela (Jack Rocha, que é deputada federal) não atende. Tem presidente municipal do PT que nem a conhece.

A Gazeta integra o Saiba mais