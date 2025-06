Presidente do PT-ES: "Defendo candidatura própria ao governo, mas com humildade"

Jack Rocha, deputada federal e presidente estadual do PT, no escritório dela em Vitória durante entrevista para a coluna. Crédito: Lucas Rezende/Divulgação

A presidente do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo, Jack Rocha, está em busca de mais um mandato à frente da sigla. A chapa liderada por ela disputa contra a do deputado estadual João Coser. O Processo de Eleições Diretas (PED) do partido vai ser realizado no dia seis de julho e já movimenta a militância, dirigentes e mandatários, como a coluna mostrou na última sexta-feira (30).

Quem vencer a corrida vai comandar o PT durante as eleições de 2026. Jack Rocha, que é deputada federal, já tem planos para o pleito, inclusive em relação à disputa pelo Palácio Anchieta.

"Defendo o protagonismo do PT, sou defensora da candidatura própria do PT (ao governo do Espírito Santo), mas também eu defendo que a gente olhe para o cenário nacional", afirmou, em entrevista à coluna.

O deputado federal Helder Salomão colocou-se à disposição para concorrer ao Palácio, mas apenas se for "o candidato do Lula", ou seja, se o lançamento da candidatura aqui foi considerado estratégico e se a campanha contar com a participação direta do presidente da República.

"O Helder tem conversado bastante sobre o desejo de ser candidato, mas ele já ele já me externou a manifestação que só será candidato se o Lula estiver junto, se o Lula estiver no palanque. Isso retrata a política nacional de alianças", ressaltou a presidente estadual do PT.

Helder apoia a chapa liderada por Coser na disputa pelo comando do PT-ES.

Voltando ao tópico "eleições 2026", as declarações de Jack Rocha à coluna indicam que ela está atenta às movimentações do tabuleiro político nacional e prevê que acordos envolvendo outros estados e partidos devem afetar o palanque a ser escolhido ou montado no Espírito Santo.

Jack Rocha Deputada federal e presidente do PT-ES "Defendo que tenhamos humildade para conversar com as forças políticas para governar o estado, porque a gente não vai fazer isso sozinho"

O PT faz parte da base aliada ao governador Renato Casagrande (PSB), mas nenhum membro da sigla é listado pelo chefe do Executivo estadual como possível candidato à sucessão.

O nome que tem a preferência de Casagrande é o do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB). O MDB de Ricardo, por sua vez, integra o governo Lula.

"Nossa primeira aliança é com o povo, mas entendemos também que a frente partidária ampla com a qual o Lula governa, para 2026, vai ser muito importante e necessária para a estabilidade do país. O Espírito Santo foi um estado chave nas negociações das eleições de 2022", lembrou.

Em 2022, o PT desistiu de lançar o senador Fabiano Contarato como candidato ao Palácio Anchieta e apoiou a reeleição de Casagrande.

O PT estadual poderia, hipoteticamente, subir no palanque de Ricardo ou de outro nome a ser apoiado por Casagrande em 2026? Jack Rocha optou por uma resposta que não crava isso, mas deixa uma ampla margem à possibilidade:

"Dentro da conjuntura nacional, se o Lula entender que vai ter que fazer alguma política de aliança e vai ter que abrir isso em algum outro estado, como está acontecendo no Rio, em São Paulo (nesses estados, o PT não deve lançar candidato próprio ao governo) ... é claro que a militância vai vai refletir e nós vamos levar esse debate, sobre o que é melhor para o Brasil e para o Espírito Santo".

"(O PT-ES apoiaria) um nome apoiado pelo Lula", frisou a presidente estadual do partido.

A prioridade do PT no ano que vem, ainda de acordo com Jack Rocha, vai ser a reeleição de Lula à Presidência da República. E isso deve balizar as alianças nos estados.

"Tivemos uma conversa com a coordenação executiva da bancada, com a ministra Gleisi Hoffman (ministra das Relações Institucionais do governo Lula e atual presidente nacional do PT) e estava lá praticamente todo o núcleo do PT. A reafirmação é de que o plano é Lula candidato em 2026. Então, passando o processo eleitoral interno, o PT começa a conversar com todas essas forças nacionalmente, fazendo essa referência", contou.

REELEIÇÃO DE CONTARATO

Contarato, desta vez, vai ser candidato à reeleição o que, para o PT local, também é prioritário.

"Temos um senador da República, queremos buscar a reeleição desse mandato do Senado para o Partido dos Trabalhadores e também manter e ampliar nossas vagas na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa", afirmou Jack Rocha.

O senador, aliás, é outro que apareceu na foto ao lado da chapa liderada por João Coser na disputa pelo comando do PT estadual.

Na Assembleia Legislativa, o partido tem duas cadeiras, ocupadas por Coser e por Iriny Lopes. Na Câmara dos Deputados, há Jack Rocha e Helder.

CÉDULAS DE PAPEL

Os filiados ao PT vão votar no dia 6 de julho, de forma direta, e decidir quem vai ficar à frente do partido pelos próximos quatro anos.

No mesmo dia, vão ser escolhidos os comandos nacional, estaduais e municipais da legenda.

A votação, no Espírito Santo, vai ser presencial e com cédulas de papel, já que, de acordo com Jack Rocha, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) não emprestou urnas eletrônicas para a realização do pleito.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de abril de 2025, apontam que o PT tem 32.628 filiados no estado, fica atrás apenas do MDB, com 36.112.

Debates já começaram a ser realizados entre as chapas lideradas por Jack Rocha e Coser.

O deputado firmou um acordo com Iriny Lopes. Se o grupo deles for vitorioso, o deputado vai presidir o partido por dois anos e ela vai assumir pelos dois seguintes.

Os dois, que eram de grupos diferentes, já comandaram a sigla em momentos anteriores (por um mandato completo, cada um) e agora decidiram se unir.

Jack Rocha é presidente estadual do PT desde dezembro de 2019.

