Desaprovação do governo Lula é de 57%, aponta pesquisa Genial/Quaest

Pesquisa também mostra que gestão petista é vista como a principal responsável pelos descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS

BRASÍLIA - Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (4) mostra que os índices de aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mantiveram estáveis. A desaprovação oscilou de 56% em março para 57% em maio, e a aprovação foi de 41% para 40%. Já 3% dos entrevistados não souberam ou não responderam. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. >

Apesar de oscilarem negativamente, os índices da base de apoio tradicional mantiveram estabilidade, dentro de suas respectivas margens de erro (há variáveis maiores nos recortes de grupo). Entre as mulheres, a desaprovação oscilou de 53% para 54% (três pontos de margem de erro). Enquanto isso, o porcentual negativo entre os que estudaram até o ensino fundamental foi de 43% para 47% (numa margem de quatro pontos). A porcentagem de desaprovação no grupo dos que ganham até dois salários mínimos (R$ 3.036) foi de 45% para 49% (margem de erro de quatro pontos).>

No entanto, a desaprovação (53%) entre católicos ultrapassou pela primeira vez a aprovação (45%). Entre os beneficiários do programa Bolsa Família , a reprovação se manteve em 44% e a aprovação caiu de 54% para 51%.>

Desvios do INSS

A pesquisa Genial/Quaest também mostra que 31% dos brasileiros acreditam que o governo Lula é o principal responsável pelo desvio de dinheiro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).>

Para 14%, o maior imputado é o próprio instituto. Em seguida, aparecem as entidades que fraudaram a assinatura dos aposentados (8%), o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (8%) e os aposentados que não conferiram os descontos antes (1%); 12% apontam "outros", e 26% não souberam ou não responderam.>

O levantamento também mostra que 52% dos entrevistados acreditam que a prioridade do governo Lula deveria ser devolver o dinheiro desviado apenas com os recursos que forem bloqueados das entidades investigadas. Enquanto isso, 41% entendem que deve ser realizada a devolução do dinheiro desviado dos aposentados, mesmo que seja preciso utilizar recursos públicos.>