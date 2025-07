Morre Gedelti Gueiros, 93 anos, fundador e presidente da Igreja Maranata

Morreu na madrugada deste sábado (5) o pastor Gedelti Gueiros, de 93 anos, fundador e presidente da Igreja Cristã Maranata. Em suas redes sociais, a Maranata informa o falecimento do seu líder e diz que dará em breve informações sobre seu velório e sepultamento. Nos últimos dias, a Igreja vinha pedindo orações pelo seu fundador e presidente. Segundo informações iniciais, ele estava internado havia quatro dias e teria morrido de problemas cardíacos.

A Igreja Cristã Maranata, como instituição religiosa, foi fundada em janeiro de 1968, no município de Vila Velha. A Igreja declara que tem mais de 1 milhão de membros e mais de 5 mil membros no Brasil e no exterior.