Morre no ES, aos 90 anos, médico e pastor que viveu para fazer o bem

“A vida dele foi uma missão, tanto profissional como espiritual. Ele viveu o Evangelho em sua plenitude.” As palavras, de um amigo que preferiu não ser identificado, resumem a trajetória do médico e pastor Ullysses Moreira dos Santos, que morreu nesta sexta-feira (30), aos 90 anos de idade, de causas naturais.



Médico psiquiatra, psicanalista, neuropsicanalista e pneumapsicanalista, dr. Ullysses era admirado pela sua entrega em tentar “salvar” as pessoas, tanto na dimensão profissional, como médico, quanto na espiritual, como pastor protestante.

“Sua vida deixou um legado precioso para todos nós. Foi um homem que serviu a Cristo com honra, representando o Senhor com integridade, humildade e amor”, postou em suas redes sociais a AEP, Atenção Especializada em Pneumapsicanálise, da qual foi coordenador geral. O Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) também publicou uma nota de pesar lamentando a morte do médico capixaba.

Nascido em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, em 10 de junho de 1935,Ullysses Moreira foi professor da Emescam, diretor-chefe do Departamento Médico-Legal (DML) e médico-psiquiatra por mais de 50 anos.

Foi pioneiro no Espírito Santo da pneumapsicanálise, abordagem terapêutica que une mente e fé no tratamento emocional. Tendo como base a psicanálise clássica, a pneumapsicanálise está focada em ajudar pacientes que buscam aperfeiçoamento da mente e do espírito.

O médico e pastor costumava dizer a quem o indagava que queria apenas uma coisa na vida: a salvação. Pelo bem que fez ao semelhante, há de conseguir esse objetivo.

O corpo do dr. Ullysses Moreira dos Santos será sepultado neste sábado (31), às 9h, no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.

