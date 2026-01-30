Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Morre no ES, aos 90 anos, médico e pastor que viveu para fazer o bem

Ele foi professor da Emescam, diretor-chefe do Departamento Médico-Legal (DML) e médico-psiquiatra por mais de 50 anos

Vitória
Publicado em 30/01/2026 às 14h27
Ullysses Moreira nasceu em Pancas, em 10 de junho de 1935
Ullysses Moreira nasceu em Pancas, em 10 de junho de 1935. Crédito: Revista Comunhão

“A vida dele foi uma missão, tanto profissional como espiritual. Ele viveu o Evangelho em sua plenitude.” As palavras, de um amigo que preferiu não ser identificado, resumem a trajetória do médico e pastor Ullysses Moreira dos Santos, que morreu nesta sexta-feira (30), aos 90 anos de idade, de causas naturais.

Médico psiquiatra, psicanalista, neuropsicanalista e pneumapsicanalista, dr. Ullysses era admirado pela sua entrega em tentar “salvar” as pessoas, tanto na dimensão profissional, como médico, quanto na espiritual, como pastor protestante.

“Sua vida deixou um legado precioso para todos nós. Foi um homem que serviu a Cristo com honra, representando o Senhor com integridade, humildade e amor”, postou em suas redes sociais a AEP, Atenção Especializada em Pneumapsicanálise, da qual foi coordenador geral. O Conselho Regional de Medicina (CRM-ES) também publicou uma nota de pesar lamentando a morte do médico capixaba.

O anúncio da morte do médico e pastor
O anúncio da morte do médico e pastor. Crédito: Divulgação

Nascido em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, em 10 de junho de 1935,Ullysses Moreira foi professor da Emescam, diretor-chefe do Departamento Médico-Legal (DML) e médico-psiquiatra por mais de 50 anos.

Foi pioneiro no Espírito Santo da pneumapsicanálise, abordagem terapêutica que une mente e fé no tratamento emocional. Tendo como base a psicanálise clássica, a pneumapsicanálise está focada em ajudar pacientes que buscam aperfeiçoamento da mente e do espírito.

A nota de pesar do CRM-ES
A nota de pesar do CRM-ES. Crédito: Divulgação

O médico e pastor costumava dizer a quem o indagava que queria apenas uma coisa na vida: a salvação. Pelo bem que fez ao semelhante, há de conseguir esse objetivo.

O corpo do dr. Ullysses Moreira dos Santos será sepultado neste sábado (31), às 9h, no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

A nova função do delegado que prendeu o traficante Marujo no ES
Marqueteiro capixaba “ressuscita” ex-governador do ES
Motoristas podem levar multa em shoppings e supermercados
Em maio, um museu inédito será inaugurado em Vila Velha
Chuva faz teto de igreja desabar em Vila Velha; fiéis se mobilizam

A Gazeta integra o

Saiba mais
Dml Igreja Evangélica medicina Psiquiatra Médicos Evangélicos Obituário Emescam

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.