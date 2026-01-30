Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

A nova função do delegado que prendeu o traficante Marujo no ES

Romualdo Gianordoli Neto, destituído de funções na cúpula da PC, está em conflito aberto com o chefe da corporação

Vitória
Publicado em 30/01/2026 às 10h12
Romualdo GIanordoli
Romualdo GIanordoli  Neto vai assumir delegacia especializada na Serra. Crédito: Carlos Alberto Silva

O delegado Romualdo Gianordoli Neto, destituído de posições de comando da Polícia Civil do Espírito Santo no ano passado e em conflito aberto com o delegado-geral da PC, Darcy Arruda, já tem nova função: ele foi designado para assumir a Delegacia Especializada de Acidente de Trabalho (DEAT), em Boa Vista II, na Serra.

O ato de nomeação foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (30), data que marca o retorno do delegado às suas funções, após um período de férias.

O delegado que comandou a operação que prendeu Marujo, o maior traficante do Espírito Santo, agora vai atuar na esfera criminal para apurar acidentes que geram lesões ou mortes no ambiente de trabalho.

O ato de nomeação do delegado na Delegacia Especializada de Acidente de Trabalho (DEAT)
O ato de nomeação do delegado na Delegacia Especializada de Acidente de Trabalho (DEAT). Crédito: Diário Oficial/Reprodução

A DEAT investiga condutas de gerentes ou empregadores que ignoram normas de saúde, higiene e segurança do trabalho.

Ou seja, uma função que mantém o delegado longe dos holofotes e das grandes operações policiais que dão muita visibilidade e prestígio aos seus comandantes.

