A nova função do delegado que prendeu o traficante Marujo no ES

O delegado Romualdo Gianordoli Neto, destituído de posições de comando da Polícia Civil do Espírito Santo no ano passado e em conflito aberto com o delegado-geral da PC, Darcy Arruda, já tem nova função: ele foi designado para assumir a Delegacia Especializada de Acidente de Trabalho (DEAT), em Boa Vista II, na Serra.
O ato de nomeação foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (30), data que marca o retorno do delegado às suas funções, após um período de férias.
O delegado que comandou a operação que prendeu Marujo, o maior traficante do Espírito Santo, agora vai atuar na esfera criminal para apurar acidentes que geram lesões ou mortes no ambiente de trabalho.
A DEAT investiga condutas de gerentes ou empregadores que ignoram normas de saúde, higiene e segurança do trabalho.
Ou seja, uma função que mantém o delegado longe dos holofotes e das grandes operações policiais que dão muita visibilidade e prestígio aos seus comandantes.
Este vídeo pode te interessar
LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.