A nova função do delegado que prendeu o traficante Marujo no ES

Romualdo GIanordoli Neto vai assumir delegacia especializada na Serra. Crédito: Carlos Alberto Silva

O delegado Romualdo Gianordoli Neto, destituído de posições de comando da Polícia Civil do Espírito Santo no ano passado e em conflito aberto com o delegado-geral da PC, Darcy Arruda, já tem nova função: ele foi designado para assumir a Delegacia Especializada de Acidente de Trabalho (DEAT), em Boa Vista II, na Serra.

O ato de nomeação foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (30), data que marca o retorno do delegado às suas funções, após um período de férias.

O delegado que comandou a operação que prendeu Marujo, o maior traficante do Espírito Santo, agora vai atuar na esfera criminal para apurar acidentes que geram lesões ou mortes no ambiente de trabalho.

O ato de nomeação do delegado na Delegacia Especializada de Acidente de Trabalho (DEAT). Crédito: Diário Oficial/Reprodução

A DEAT investiga condutas de gerentes ou empregadores que ignoram normas de saúde, higiene e segurança do trabalho.

Ou seja, uma função que mantém o delegado longe dos holofotes e das grandes operações policiais que dão muita visibilidade e prestígio aos seus comandantes.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais