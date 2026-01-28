ES se manifesta sobre morte covarde e cruel do cachorro Orelha

Cão comunitário Orelha precisou ser submetido à eutanásia após ser espancado em Florianópolis, SC. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O assassinato cruel e covarde do cachorro comunitário Orelha, em Florianópolis (SC), comoveu o Brasil e também o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que publicou em suas redes sociais uma mensagem em que protesta contra a morte do animal e pede justiça.



“Para além da apuração dos fatos, é preciso fazer uma pergunta que incomoda: que tipo de sociedade estamos nos tornando quando a crueldade contra um ser indefeso vira entretenimento? Violência contra animais não é brincadeira, não é menos grave. É crime. E é, muitas vezes, o primeiro sinal de algo ainda mais perigoso”, escreveu o MP capixaba no Instagram.

Um grupo de adolescentes é suspeito de matar brutalmente o animal, que vivia em Praia Brava, no norte da capital catarinense. Orelha foi encontrado por moradores já em estado crítico. Ele teve que ser submetido à eutanásia no dia 5 de janeiro, em um hospital veterinário.

A postagem do MPES no Instagram. Crédito: MPES/Instagram

“Justiça por Orelha. Justiça por todos. Maus-tratos a animais é crime. Denuncie sempre”, exorta o Ministério Público do ES, que aderiu à campanha de iniciativa do MP do Rio Grande do Sul.

E a coluna endossa a posição do MPES: respeite e proteja os animais. E em caso de maus-tratos, denuncie.

ONDE DENUNCIAR NO ES

Denúncias de maus-tratos a animais no Espírito Santo podem ser feitas anonimamente pelo Disque-Denúncia 181 (disquedenuncia181.es.gov.br) ou, em emergências, pelo 190 da Polícia Militar.

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente atua junto com o 181. Em Vitória, use o 156 ou Portal de Bem-estar Animal. Outras opções incluem o e-mail da CPI de Maus-tratos da Assembleia Legislativa ([email protected]).

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais