Em maio, um museu inédito será inaugurado em Vila Velha

O Museu Casa da Memória fica no Sítio Histórico da Prainha. Crédito: Divulgação

Será no dia 23 de maio, data comemorativa dos 491 anos de aniversário de Vila Velha, a inauguração do Museu Casa da Memória, no Sítio Histórico da Prainha, considerado o primeiro museu tecnológico do Espírito Santo. O roteiro expositivo do museu, que também terá um Hub de inovação, passará por uma transformação com um conjunto de pelo menos 18 aplicações tecnológicas.

Durante o percurso o visitante será guiado pelo espaço físico através de interações digitais com uso de tablets ou com o próprio celular, onde lhe serão apresentados diferentes personagens históricos, quadros vivos, conteúdos hipermídia acessado por QR Code, jogos, realidade aumentada tridimensional de cenários, peças táteis derivadas de impressão 3D, audioguias e audiodescritores em diferentes idiomas e também sonorização ambiente.

A Petrobras terá um espaço exclusivo dentro da Casa da Memória, que se chamará “Janela do Tempo Petrobras”, uma sequência histórica que passará por uma adaptação com telas HD. Nesse local será contada a História do Espírito através de seus seis ciclos econômicos: pau-brasil; açúcar; café; minério; mármore e granito; e petróleo e gás.

Veja também Pastor capixaba de 31 anos vai comandar a Igreja Batista no Brasil

Haverá um destaque para o último e atual ciclo econômico, valorizando a importância da Petrobras para o Brasil e especialmente para o Espírito Santo.

O Museu Casa da Memória, que tem entrada gratuita, funcionará de terça a domingo das 8h30 às 17h30, o mesmo horário de funcionamento do espaço cultural atual.

O Projeto Inovação Tecnológica e Digital aplicado ao Museu Casa da Memória de Vila Velha/ES tem patrocínio da Petrobras Cultural, via Lei Rouanet, e realização do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV). Apoio: PMVV.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais