Cidade do ES que só tem aeroporto pode ter rodoviária antes do tempo previsto

Prefeito Lucas Scaramussa (de branco) inspeciona as obras da Rodoviária de Linhares. Crédito: Felipe Reis/Secom PML

Um sonho de pelo menos 50 anos está cada vez mais próximo de ser concretizado. Linhares, a importante cidade do Norte do Espírito Santo que só tem aeroporto, mas não rodoviária, pode ter ainda neste ano de 2026 seu terminal rodoviário.



As obras, previstas para serem finalizadas em 2027, estão em ritmo acelerado e, segundo a prefeitura, podem ser concluídas a tempo de serem inauguradas em agosto próximo, na época do aniversário da cidade (dia 22).

O canteiro de obras não para e a concretagem dos pilares de sustentação da estrutura do terminal de passageiros está dentro do previsto no cronograma, de acordo com a administração municipal.

A rodoviária vai funcionar atrás da Havan, nas proximidades do Aeroporto de Linhares. O projeto é erguido em uma área de mais de 13 mil metros quadrados onde serão instaladas 11 plataformas para embarque e desembarque de ônibus; sete bilheterias para venda de passagens; vagas para carros (incluindo vagas para PCDs e idosos); estacionamento para motos; áreas para táxis e carros de aplicativo; praça de alimentação; sanitários e áreas para comércio e serviços.

O investimento é superior a R$ 14 milhões e, desse valor, 50% são oriundos dos cofres do governo do Estado e 50% de recursos próprios da Prefeitura de Linhares.

“São quase 50 anos de espera dos linharenses. A gente vai acabar com a angústia de esperar o ônibus no sol, na chuva e no relento da madrugada”, disse o prefeito Lucas Scaramussa (Podemos), que na manhã desta quinta-feira (22) visitou as obras.

