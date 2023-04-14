Climão no Aeroporto de Linhares: teve bate-boca e até dedo na cara

Autoridades presentes à inauguração do Aeroporto de Linhares Crédito: Ricardo Medeiros

O céu não estava exatamente de brigadeiro momentos antes da inauguração do Aeroporto de Linhares , na manhã desta sexta-feira (14). O tempo fechou entre o administrador do terminal, que é funcionário da prefeitura linharense, assessores e até um secretário do governo do Estado. Todo esse vexame à vista do governador Renato Casagrande (PSB) e do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, do mesmo partido.

A confusão começou quando o responsável pelo terminal, um funcionário municipal de nome Wilmar Barbosa, se negou peremptoriamente a entregar as chaves da porta da antessala do aeroporto que dá acesso à pista, como solicitado pela assessoria de Casagrande. Alegou questões de segurança.

O caldo engrossou. Primeiro a briga aconteceu entre o servidor municipal e o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, que discutiram feio. Damasceno chegou a chamar o oponente de “imbecil”.

Inauguração do aeroporto de Linhares

Logo em seguida, a discussão ocorreu entre o mesmo funcionário da prefeitura e um assessor da área de Comunicação do governo. Este recebeu um dedo na cara de Barbosa.

“Abaixa esse dedo e me respeite”, ordenou o assessor do governador, indignado, ao “homem das chaves” do aeroporto.

Diante do impasse, o assessor do Palácio Anchieta ameaçou chamar a polícia se a chave da porta que dá acesso à pista não fosse entregue. O auxiliar do governador disse a Barbosa que a obra era 70% do estado, 30% do governo federal e que o terminal ainda estava em posse do governo estadual.

Diante do enorme constrangimento, um outro assessor da Prefeitura de Linhares interveio e conseguiu convencer o colega a entregar as chaves à comitiva do governador e do ministro Márcio França.

A coluna apurou que, nos bastidores, assessores de Casagrande chegaram a cogitar ir a um chaveiro, durante a cerimônia oficial, para fazer novas chaves que permitissem abrir o portão de embarque que dá acesso à pista.

O prefeito Bruno Marianelli (Republicanos), segundo consta, apesar de não rezar pela mesma cartilha política do governo Casagrande, também ficou constrangido com o episódio