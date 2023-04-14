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Leonel Ximenes

Climão no Aeroporto de Linhares: teve bate-boca e até dedo na cara

Administrador do terminal, que é servidor da prefeitura, não quis entregar as chaves para que o governador Casagrande e o ministro Márcio França tivessem acesso à pista durante a inauguração

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 14:03

Públicado em 

14 abr 2023 às 14:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Autoridades presentes à inauguração do Aeroporto de Linhares
Autoridades presentes à inauguração do Aeroporto de Linhares Crédito: Ricardo Medeiros
O céu não estava exatamente de brigadeiro momentos antes da inauguração do Aeroporto de Linhares, na manhã desta sexta-feira (14). O tempo fechou entre o administrador do terminal, que é funcionário da prefeitura linharense, assessores e até um secretário do governo do Estado. Todo esse vexame à vista do governador Renato Casagrande (PSB) e do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, do mesmo partido.
A confusão começou quando o responsável pelo terminal, um funcionário municipal de nome Wilmar Barbosa, se negou peremptoriamente a entregar as chaves da porta da antessala do aeroporto que dá acesso à pista, como solicitado pela assessoria de Casagrande. Alegou questões de segurança.
O caldo engrossou. Primeiro a briga aconteceu entre o servidor municipal e o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, que discutiram feio. Damasceno chegou a chamar o oponente de “imbecil”.

Inauguração do aeroporto de Linhares

Logo em seguida, a discussão ocorreu entre o mesmo funcionário da prefeitura e um assessor da área de Comunicação do governo. Este recebeu um dedo na cara de Barbosa.
“Abaixa esse dedo e me respeite”, ordenou o assessor do governador, indignado, ao “homem das chaves” do aeroporto.

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Diante do impasse, o assessor do Palácio Anchieta ameaçou chamar a polícia se a chave da porta que dá acesso à pista não fosse entregue. O auxiliar do governador disse a Barbosa que a obra era 70% do estado, 30% do governo federal e que o terminal ainda estava em posse do governo estadual.
Diante do enorme constrangimento, um outro assessor da Prefeitura de Linhares interveio e conseguiu convencer o colega a entregar as chaves à comitiva do governador e do ministro Márcio França.
A coluna apurou que, nos bastidores, assessores de Casagrande chegaram a cogitar ir a um chaveiro, durante a cerimônia oficial, para fazer novas chaves que permitissem abrir o portão de embarque que dá acesso à pista.
O prefeito Bruno Marianelli (Republicanos), segundo consta, apesar de não rezar pela mesma cartilha política do governo Casagrande, também ficou constrangido com o episódio
Depois da confusão, ânimos serenados, todos puderam acessar a pista do Aeroporto de Linhares. Agora só faltam os aviões.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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