Manato ironiza Casagrande: “Copiando minhas propostas de governo”

Casagrande e Manato durante debate na campanha para governador em 2022 Crédito: Carlos Alberto Silva

O clima ameno de outono na política, entretanto, voltou ao modo verão nesta semana. Manato, que estava afastado dos embates com seus adversários há alguns meses e investindo na iniciativa privada , alfinetou Casagrande: “Ele está desenvolvendo parte do meu programa de governo”.

O ex-deputado do PL se refere, especificamente, a duas propostas. Uma delas é a contratação de psicólogos e assistentes sociais para cuidarem dos alunos e professores nas escolas estaduais.

Na campanha, Manato destacava a medida e se referia ao projeto como um “acompanhamento psicossocial”. O ex-deputado, todavia, era ironizado por Casagrande. “Até hoje não entendi o que é isso [psicossocial]”, chegou a dizer o então candidato socialista à reeleição em um momento da disputa.

Acontece que, em meio à escalada de ataques a alunos e educadores em escolas do país e a uma onda de ameaças via redes sociais a colégios do Espírito Santo, o governo estadual anunciou a contratação de mais de 300 profissionais , entre psicólogos e assistentes sociais, para reforçar o atendimento socioemocional na rede estadual de ensino.

“Casagrande não gostou da proposta durante a campanha, mas agora curtiu”, cutucou Manato.

ACESSO AO PICO DA BANDEIRA

Outra proposta defendida pelo ex-deputado na campanha de 2022 foi melhorar o acesso ao Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, pelo Espírito Santo. Atualmente, como mostrou a coluna , essa estrada precisa de reparos urgentes por causa da chuva e da falta de manutenção. Os estragos estão impossibilitando o acesso de carros convencionais ao acampamento mais próximo para a subida da montanha de 2.892 metros.

Conforme a coluna publicou nesta quarta-feira (12), Casagrande prometeu entrar em contato com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para discutir uma forma de melhorar a estrada. O caminho estava pavimentado para Manato outra vez provocar o rival.

“Parece que o governador me ouviu de novo. Na campanha destaquei a necessidade de melhorar o acesso pelo Espírito Santo, já que hoje a entrada por Minas Gerais é a mais qualificada. Pode copiar, Casagrande. É para o bem dos capixabas”, ironizou Manato.

GOVERNO DO ESTADO NÃO QUIS SE MANIFESTAR