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Leonel Ximenes

Manato ironiza Casagrande: “Copiando minhas propostas de governo”

Ex-candidato do PL ao Palácio Anchieta reivindica duas promessas recentes do governador como projetos da sua campanha eleitoral no ano passado

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 13:14

Públicado em 

13 abr 2023 às 13:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Renato Casagrande e Manato
Casagrande e Manato durante debate na campanha para governador em 2022 Crédito: Carlos Alberto Silva
Parecia que havia esfriado o embate entre o governador Renato Casagrande (PSB) e o ex-deputado federal Carlos Manato (PL), rivais na disputa do segundo turno nas eleições para governador no ano passado, o que havia 28 anos não acontecia no Espírito Santo.
O clima ameno de outono na política, entretanto, voltou ao modo verão nesta semana. Manato, que estava afastado dos embates com seus adversários há alguns meses e investindo na iniciativa privada, alfinetou Casagrande: “Ele está desenvolvendo parte do meu programa de governo”.
O ex-deputado do PL se refere, especificamente, a duas propostas. Uma delas é a contratação de psicólogos e assistentes sociais para cuidarem dos alunos e professores nas escolas estaduais.
Na campanha, Manato destacava a medida e se referia ao projeto como um “acompanhamento psicossocial”. O ex-deputado, todavia, era ironizado por Casagrande. “Até hoje não entendi o que é isso [psicossocial]”, chegou a dizer o então candidato socialista à reeleição em um momento da disputa.

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Acontece que, em meio à escalada de ataques a alunos e educadores em escolas do país e a uma onda de ameaças via redes sociais a colégios do Espírito Santo, o governo estadual anunciou a contratação de mais de 300 profissionais, entre psicólogos e assistentes sociais, para reforçar o atendimento socioemocional na rede estadual de ensino.
“Casagrande não gostou da proposta durante a campanha, mas agora curtiu”, cutucou Manato.

ACESSO AO PICO DA BANDEIRA

Outra proposta defendida pelo ex-deputado na campanha de 2022 foi melhorar o acesso ao Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, pelo Espírito Santo. Atualmente, como mostrou a coluna, essa estrada precisa de reparos urgentes por causa da chuva e da falta de manutenção. Os estragos estão impossibilitando o acesso de carros convencionais ao acampamento mais próximo para a subida da montanha de 2.892 metros.

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Conforme a coluna publicou nesta quarta-feira (12), Casagrande prometeu entrar em contato com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para discutir uma forma de melhorar a estrada. O caminho estava pavimentado para Manato outra vez provocar o rival.
“Parece que o governador me ouviu de novo. Na campanha destaquei a necessidade de melhorar o acesso pelo Espírito Santo, já que hoje a entrada por Minas Gerais é a mais qualificada. Pode copiar, Casagrande. É para o bem dos capixabas”, ironizou Manato.

GOVERNO DO ESTADO NÃO QUIS SE MANIFESTAR

A assessoria do governador Casagrande disse à coluna que não vai se manifestar sobre o assunto.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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