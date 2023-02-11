Casagrande e Pazolini: a harmonia voltou ao Sambão. Nota 10!

Os dois posaram abraçados junto com o presidente da Liga das Escolas de Samba (Liesge), Edson Neto, trocaram algumas palavras e esbanjaram sorrisos para as câmeras.
Na sequência, Pazolini, diplomático, convidou o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo
(Podemos), para um clique. Os dois trocaram um abraço e posaram para foto com os braços erguidos para cima, como se fosse um gesto de vitória.
Desta vez, os bajuladores ficaram com pouco espaço para a evolução. Não teve "penduricalhos" caminhando com o prefeito da Capital na avenida na primeira noite do Sambão.
Pazolini caminhou por toda a extensão da passarela do samba acompanhado apenas do secretário municipal de Transporte e Trânsito, Alex Mariano e da sua sub de Comunicação, além do assessor de Comunicação.