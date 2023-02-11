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Leonel Ximenes

Casagrande e Pazolini: a harmonia voltou ao Sambão. Nota 10!

Casagrande e prefeito superaram o climão e o constrangimento do ano passado e até posaram juntos para foto na primeira noite de desfiles nesta sexta (10)

Públicado em 

11 fev 2023 às 12:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ao lado do presidente da Liga, Casagrande (centro) e Pazolini (à direita) posaram para a foto da harmonia no Sambão
Ao lado do presidente da Liga, Casagrande (centro) e Pazolini (à direita) posaram para a foto da harmonia no Sambão Crédito: PMV
Nada de climão, de constrangimento, como no ano passado. A primeira noite de carnaval no Sambão do Povo foi marcada por um gesto em tom conciliador entre as duas maiores lideranças políticas do Estado. Pazolini e Casagrande estavam em plena harmonia.
Foi uma sequência de gestos civilizados. O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), fez questão de chamar o governador Renato Casagrande (PSB) para uma foto no centro da passarela do samba.
Os dois posaram abraçados junto com o presidente da Liga das Escolas de Samba (Liesge), Edson Neto, trocaram algumas palavras e esbanjaram sorrisos para as câmeras.

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Na sequência, Pazolini, diplomático, convidou o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), para um clique. Os dois trocaram um abraço e posaram para foto com os braços erguidos para cima, como se fosse um gesto de vitória.
Desta vez, os bajuladores ficaram com pouco espaço para a evolução. Não teve "penduricalhos" caminhando com o prefeito da Capital na avenida na primeira noite do Sambão.
Pazolini caminhou por toda a extensão da passarela do samba acompanhado apenas do secretário municipal de Transporte e Trânsito, Alex Mariano e da sua sub de Comunicação, além do assessor de Comunicação.
Este ano, o camarote da PMV foi dedicado às lideranças comunitárias, que receberam convite especial do prefeito para curtir a folia. Pazolini também visitou o camarote da Rede Gazeta (P12).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Carnaval de Vitória Lorenzo Pazolini Renato Casagrande Sambão do Povo Carnaval no ES
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