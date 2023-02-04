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Leonel Ximenes

Revista nacional destaca paraíso no ES: “Melhor café do país”

Uma das maiores publicações especializadas em turismo do Brasil traz ampla reportagem sobre a região na edição de fevereiro

Públicado em 

04 fev 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cachoeira da Fumaça em Alegre
A Cachoeira da Fumaça, em Alegre, é citada na reportagem Crédito: Fernando Madeira
Uma das maiores revistas de turismo do país, a Viaje Mais, edição de fevereiro, dedica generosas páginas à Serra do Caparaó do lado capixaba, um paraíso natural nas montanhas que faz divisa com o estado de Minas Gerais.
“No ponto mais alto do Sudeste brasileiro, visitantes curtem trilhas nas montanhas, banhos de cachoeiras e o sabor do melhor café do país”, afirma a publicação que reservou sete páginas para falar da região.
Municípios como Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Ibitirama e Alegre são citados, e o primeiro destaque da reportagem é a Cachoeira da Fumaça, “uma queda d’água fenomenal formada pelo encontro do Rio Norte com um penhasco de 144 metros de altura”.

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Outras cachoeiras são citadas, como a do Bernardo e da Onça, em Ibitirama, município onde está instalada a Toca da Truta, onde se pode nadar, relaxar, pescar e comer o peixe de águas geladas.
A revista sugere, de entrada, patê de truta defumada ou moquequinha de truta com purê de banana da terra, e como prato principal, Truta do Lago, grelhada com molho de amêndoas, legumes e purê de batata-doce.

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A bucólica Patrimônio da Penha, distrito do município de Divino de São Lourenço, também está no foco da publicação. “É cheio de casas coloridas com pinturas psicodélicas nas paredes. Tudo por conta de uma turminha de hippies que chegou por ali nos anos de 1970 e nunca mais foi embora. É o lugar com maior concentração de bichos-grilos e místicos em geral na Serra do Caparaó, além de forasteiros que chegaram depois em busca da vida tranquila nas montanhas”, entrega a Viaje Mais.

O MELHOR CAFÉ DO BRASIL

A rota dos cafés especiais do Caparaó tem um destaque à parte. A revista afirma que o melhor café do Brasil é produzido nessa região, “favorecido pelo clima frio e úmido, a altitude, o terroir e as técnicas de cultivos modernas”.
“Recomenda-se não colocar açúcar para que se possa perceber os aromas da bebida”, sugere a reportagem. A revista está certa: o melhor café do Brasil tem mesmo que ser degustado sem nada que o atrapalhe.
Antes do cafezinho, um brinde ao Caparaó capixaba. Saúde!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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