Revista nacional destaca paraíso no ES: “Melhor café do país”

A Cachoeira da Fumaça, em Alegre, é citada na reportagem Crédito: Fernando Madeira

Uma das maiores revistas de turismo do país, a Viaje Mais, edição de fevereiro, dedica generosas páginas à Serra do Caparaó do lado capixaba, um paraíso natural nas montanhas que faz divisa com o estado de Minas Gerais

“No ponto mais alto do Sudeste brasileiro, visitantes curtem trilhas nas montanhas, banhos de cachoeiras e o sabor do melhor café do país”, afirma a publicação que reservou sete páginas para falar da região.

Municípios como Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Ibitirama e Alegre são citados, e o primeiro destaque da reportagem é a Cachoeira da Fumaça , “uma queda d’água fenomenal formada pelo encontro do Rio Norte com um penhasco de 144 metros de altura”.

Outras cachoeiras são citadas, como a do Bernardo e da Onça, em Ibitirama , município onde está instalada a Toca da Truta, onde se pode nadar, relaxar, pescar e comer o peixe de águas geladas.

A revista sugere, de entrada, patê de truta defumada ou moquequinha de truta com purê de banana da terra, e como prato principal, Truta do Lago, grelhada com molho de amêndoas, legumes e purê de batata-doce.

A bucólica Patrimônio da Penha, distrito do município de Divino de São Lourenço, também está no foco da publicação. “É cheio de casas coloridas com pinturas psicodélicas nas paredes. Tudo por conta de uma turminha de hippies que chegou por ali nos anos de 1970 e nunca mais foi embora. É o lugar com maior concentração de bichos-grilos e místicos em geral na Serra do Caparaó, além de forasteiros que chegaram depois em busca da vida tranquila nas montanhas”, entrega a Viaje Mais.

O MELHOR CAFÉ DO BRASIL

A rota dos cafés especiais do Caparaó tem um destaque à parte. A revista afirma que o melhor café do Brasil é produzido nessa região, “favorecido pelo clima frio e úmido, a altitude, o terroir e as técnicas de cultivos modernas”.

“Recomenda-se não colocar açúcar para que se possa perceber os aromas da bebida”, sugere a reportagem. A revista está certa: o melhor café do Brasil tem mesmo que ser degustado sem nada que o atrapalhe.