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Leonel Ximenes

PT de Vitória sorteia picanha, a carne que Lula prometeu ao povo

Corte nobre faz parte da rifa promovida para arrecadar recursos financeiros para o partido

Públicado em 

03 fev 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O valor da rifa do kit churrasco custa R$ 15
O valor da rifa do kit churrasco custa R$ 15 Crédito: Divulgação
Não está fácil pra ninguém... Tema de campanha eleitoral e promessa do então candidato a presidente Lula, no ano passado, a picanha está de volta, agora como o item principal da rifa de um kit de churrasco que o Partido dos Trabalhadores (PT) de Vitória está promovendo para arrecadar recursos financeiros para a legenda na Capital.
Preferência nacional, o corte de carne nobre que o presidente da República prometeu ao povo (junto com uma cervejinha, é claro) lidera a lista do kit que contém também 1 kg de alcatra (o mesmo peso da picanha), 2 kg de linguiça, 2 kg de asas de galinha, 500 g de coraçãozinho, um saco de 2 kg de carvão, duas caixas de latão de cerveja Heineken e duas garrafas pet de refrigerantes.
O sorteio será realizado no dia 15 de março pela Loteria Federal. Segundo o presidente municipal do PT de Vitória, Zé Carlinhos, estão sendo vendidos 300 bilhetes de rifa a cargo de dirigentes e militantes do partido.

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“A rifa é uma forma de levantar receita para o partido”, explica o presidente do PT da Capital, que destaca que a legenda, em âmbito municipal, não tem direito a recursos do Fundo Partidário.
Zé Carlinhos diz que a promoção de eventos de arrecadação financeira é uma prática no Partido dos Trabalhadores de Vitória. Ele conta que já foram promovidas noites de caldos, no inverno, e no próximo dia 16 de fevereiro haverá outro evento entre os militantes para arrecadar recursos financeiros.

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A festa, no tríplex vermelho, na Praça Costa Pereira, será realizada em comemoração aos 43 anos de fundação do PT. “Os próprios militantes vão doar os itens que serão vendidos no dia 16, mas o bolo de aniversário será grátis”, avisa o presidente do PT de Vitória.
E nós, presidente Lula: podemos acender a churrasqueira?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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