Pés-frios? Casagrande e cia. torceram pelo Vasco. Deu no que deu...

Torcedor ou secador? “Hoje eu sou vascaíno desde pequeno (só hoje ! rsrs). Nosso Klebão está muito bonito, lotado para essa grande festa do esporte!”, escreveu o sorridente governador, que é botafoguense (portanto, sofredor também).
Casagrande estava acompanhado da primeira-dama, dona Virgínia, que estava com a camisa do Vasco, e da secretária estadual de Políticas para as Mulheres e ex-vice-governadora Jacqueline Moraes
, que também vestia a camisa do clube carioca. "Não foi dessa vez que levamos, mas na alegria ou na dor o SENTIMENTO NUNCA VAI PARAR!", postou, com esta ênfase, a ex-vice-governadora.
Mais cedo, antes do jogo, em seu gabinete de trabalho, o chefe da Casa Civil, Davi Diniz, também postou nas redes sociais sua foto com a camisa cruz-maltina que ganhou do CEO do Vasco, Luiz Mello.
E também durante o jogo, o secretário estadual de Esportes e Lazer, o petista José Carlos Nunes, também posou para fotos no camarote do Klebão segurando a camisa do time carioca, ao lado de Casagrande e do sub da Sesport, o ex-goleiro (vascaíno) Carlos Germano.
Em resumo: era muito pé-frio na noite abafada de Cariacica
. Fica uma sugestão: Casagrande e seus auxiliares bem que poderiam torcer pela Argentina ou pela Alemanha na Copa do Mundo de 2026. Quem sabe assim vem o tão sonhado hexa…