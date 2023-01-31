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Leonel Ximenes

Pés-frios? Casagrande e cia. torceram pelo Vasco. Deu no que deu...

Três secretários estaduais e a primeira-dama, entre outros, postaram fotos com a camisa do time carioca, que deu vexame no Estádio Kleber Andrade

Públicado em 

31 jan 2023 às 12:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dona Virgínia, a secretária Jacqueline Moraes e o governador Casagrande no camarote do Kleber Andrade
Dona Virgínia, a secretária Jacqueline Moraes e o governador Casagrande no camarote do Kleber Andrade Crédito: Redes sociais
O vexame que o Vasco protagonizou no Kleber Andrade, na noite desta segunda-feira (30), na derrota de 2 a 1 para o Volta Redonda, foi presenciado por milhares de torcedores e algumas figuras ilustres. Uma delas foi o governador Renato Casagrande (PSB), que postou nas redes sociais que estava no estádio torcendo pelo time de São Januário.
Torcedor ou secador? “Hoje eu sou vascaíno desde pequeno (só hoje ! rsrs). Nosso Klebão está muito bonito, lotado para essa grande festa do esporte!”, escreveu o sorridente governador, que é botafoguense (portanto, sofredor também).
O secretário da Casa Civil, Davi Diniz, com a camisa do Vasco em seu gabinete de trabalho
O secretário da Casa Civil, Davi Diniz, com a camisa do Vasco em seu gabinete de trabalho Crédito: Redes sociais
Casagrande estava acompanhado da primeira-dama, dona Virgínia, que estava com a camisa do Vasco, e da secretária estadual de Políticas para as Mulheres e ex-vice-governadora Jacqueline Moraes, que também vestia a camisa do clube carioca. "Não foi dessa vez que levamos, mas na alegria ou na dor o SENTIMENTO NUNCA VAI PARAR!", postou, com esta ênfase, a ex-vice-governadora.
Mais cedo, antes do jogo, em seu gabinete de trabalho, o chefe da Casa Civil, Davi Diniz, também postou nas redes sociais sua foto com a camisa cruz-maltina que ganhou do CEO do Vasco, Luiz Mello.
E também durante o jogo, o secretário estadual de Esportes e Lazer, o petista José Carlos Nunes, também posou para fotos no camarote do Klebão segurando a camisa do time carioca, ao lado de Casagrande e do sub da Sesport, o ex-goleiro (vascaíno) Carlos Germano.
O secretário de Esportes, Nunes, entre Casagrande e o ex-goleiro Carlos Germano, que é subsecretário da Sesport
O secretário de Esportes, Nunes, entre Casagrande e o ex-goleiro Carlos Germano, que é subsecretário da Sesport Crédito: Redes sociais
Em resumo: era muito pé-frio na noite abafada de Cariacica. Fica uma sugestão: Casagrande e seus auxiliares bem que poderiam torcer pela Argentina ou pela Alemanha na Copa do Mundo de 2026. Quem sabe assim vem o tão sonhado hexa…

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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