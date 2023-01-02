Fui ao velório do Rei Pelé: escolhi testemunhar a história

Momento em que me preparava para enfrentar a imensa fila do velório de Pelé, na Vila Belmiro Crédito: Regina Lúcia de Souza Ximenes

Rei morto, Rei eterno. Como súdito, jamais poderia me furtar a prestar uma simples homenagem de despedida ao maior jogador de futebol do mundo, que nos deixou na última quinta-feira (29) . O destino quis que eu estivesse na cidade de São Paulo, curtindo poucos dias de férias entre o réveillon e o começo de janeiro.

Os 83 quilômetros que separam o local de onde estou hospedado, na capital paulista, do estádio do Santos Futebol Clube não foram obstáculo: eu tinha que testemunhar a história. Decidi e fui ao encontro do Rei.

Não foi fácil. Enfrentei uma viagem de quase duas horas, sol forte, uma temperatura superior a 30 graus e uma imensa fila que levou 1 hora e 45 minutos até o tablado coberto onde jazia o Rei, no meio do gramado do Estádio Urbano Caldeira, onde Pelé marcou boa parte dos seu mais de 1.000 gols.

Vi pessoas de todo o país emocionadas, suadas e extenuadas, mas todas, sem exceção, com o propósito de reverenciar o Rei na sua despedida terrena. Ao lado da imensa fila, repórteres do mundo todo perguntavam às pessoas quem falava inglês, para as entrevistas de praxe.

No alto, a multidão contemplava o voo de helicópteros de emissoras de televisão e de drones captando imagens privilegiadas dos fãs do jogador.

Acompanhado da minha mulher e de dois amigos que moram em São Paulo, entrei na fila às 11h24. Daí em diante, a caminhada começava lentamente, mas às vezes parava, aumentando a angústia e o cansaço de quem esperava o aguardado momento de se despedir do Rei.

Despedida que durava apenas alguns segundos e ainda a cinco metros do caixão postado no meio do impecável gramado do estádio do Santos, na Vila Belmiro. A distância parecia uma enormidade e o tempo, insuficiente para reverenciar o craque.

A Vila famosa, aliás, por vezes lembra o que ainda está preservado do Centro de Vitória, com casas antigas de linhas clássicas e de muito bom-gosto. No caminho, ambulantes vendiam água mineral (um item disputadíssimo sob o sol abrasador de Santos) e camisas de todos os tipos com a estampa de Pelé, principalmente do Santos e da seleção brasileira.

Os torcedores santistas eram a grande maioria, por óbvio, mas havia também muitos adeptos de times cariocas, como Vasco e Flamengo. Afinal, além da Vila Belmiro, Pelé se consagrou muitas vezes no Maracanã, estádio onde fez seu milésimo gol contra o time cruzmaltino.

Havia espaço também para alguns membros de igrejas evangélicas que distribuíam aos torcedores mensagens religiosas, as quais certamente eram bem-vindas naquele momento de profunda dor e tristeza pela despedida do Rei.

A segurança e a organização estavam impecáveis. Quando a fila se aproximava do estádio, gradis delimitavam as filas até o acesso ao gramado onde repousava o eterno ídolo do futebol mundial.

Finalmente, quando chegou minha vez de passar ao lado do tablado onde estava o caixão, fiquei tão emocionado que não sabia se fotografava, filmava ou parava para reverenciar o Rei.

Parar não dava porque os seguranças pediam para a fila andar porque uma multidão vinha atrás determinada a vivenciar este momento único na vida de cada um que foi à Vila Belmiro nesta segunda-feira (2), primeiro dia útil do ano.