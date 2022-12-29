Morre Pelé, o Rei do Futebol, aos 82 anos

O mundo do futebol perdeu o seu Rei. Morreu na tarde desta quinta-feira (29), aos 82 anos, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé . O ex-jogador estava internado desde o dia 29 de novembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em tratamento de um câncer no cólon, descoberto no ano passado e que já estava em metástase em outros órgãos.

A morte de Pelé ocorreu às 15h27 desta quinta (29). O velório acontecerá na Vila Belmiro, estádio que foi sua casa durante 18 anos. Ele será enterrado no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, onde o Rei do futebol tinha um espaço reservado desde 2003.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol", disse o hospital, em nota.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.



Amor, amor e amor, para sempre.

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Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.



Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i — Pelé (@Pele) December 29, 2022

Nascido em Três Corações (MG), Pelé foi coroado como Rei do Futebol logo em sua primeira Copa do Mundo, em 1958. Com apenas 17 anos, encantou o planeta com lances mágicos e gols incríveis, levando o Brasil à conquista do primeiro título mundial. Feito que repetiria depois em 1962 e 1970, tornando-se até hoje o único jogador a conquistar por três vezes a Copa do Mundo.

Pelé conquistou por três vezes a Copa do Mundo Crédito: Pele/Instagram/Reprodução

Carreira no futebol

No Santos, Pelé também deixou marcas históricas. Criado em Bauru (SP), o craque foi levado para o time da Vila Belmiro em 1956, pela mãos de Waldemar de Brito, seu técnico no Bauru Atlético Clube. Com apenas 15 anos, ele encantou o então treinador do time santista, Luís Alonso Pérez, o Lula, e foi contratado. E estreou como jogador profissional em 7 de setembro de 1956, num amistoso contra o Corinthians de Santo André, marcando um dos gols na vitória santista por 7 a 1.

Foram 18 anos jogando pelo Santos, entre 1956 e 1974. Período em que conquistou 45 troféus, com destaque para dois títulos mundiais e duas Libertadores, ambos em 1962 e 1963. No total, fez 1.116 jogos e marcou 1.091 gols pelo clube praiano.

O milésimo gol na carreira foi um momento histórico. No dia 19 de novembro de 1969, em uma partida do Santos contra o Vasco, no Maracanã, o Rei alcançou a marca, em uma cobrança de pênalti, vencendo o goleiro Andrada. Depois do gol, Pelé pegou a bola no fundo da rede e a beijou. O jogo parou por 20 minutos para que o Rei desse uma volta olímpica no estádio, sendo aplaudido até por torcedores vascaínos. O gol foi dedicado pelo craque às "crianças e pessoas pobres" e aos "velhinhos cegos".

Pelé conquistou 45 troféus pelo Santos Crédito: Pele/Instagram/Reprodução

Antes de encerrar a carreira, o Rei ainda defendeu o New York Cosmos, com a missão de ajudar a desenvolver o futebol nos Estados Unidos, entre 1975 e 1977. Nesse ano, no dia 1º de outubro, Pelé se despediu oficialmente dos gramados, em uma partida entre o Cosmos e o Santos. No discurso fina, Pelé repetiu por três vezes a palavra "love" (amor) para o público.

Com essa carreira vitoriosa e com tanto talento, Pelé também ajudou a criar a mística da camisa 10, que passou a ser consagrada aos grandes craques dos times e das seleções a partir do sucesso do Rei no Santos e na Seleção Brasileira

Pelé também atingiu a marca histórica e inalcançável até hoje de 1.283 gols na carreira, marcados entre 1956 e 1977. Por seus feitos, foi escolhido pela Fifa como o melhor jogador do século XX e também foi eleito o Atleta do Século,, pelo jornal francês L'Equipe.

Pelé com o prêmio de Atleta do Século Crédito: Pelé The Best/Reprodução

Doença descoberta em 2021

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Ele precisava ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e avaliação. Na segunda quinzena de janeiro, o Hospital Albert Einstein confirmou que Pelé esteve no local para passar por mais exames de avaliação.

No tratamento contra o câncer, ele já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital em setembro do ano passado. Sua saúde já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atingiu o intestino, pulmão e o fígado.

No dia 2 de dezembro, reportagem da Folha de S.Paulo informou que o ex-atleta havia deixado de responder à quimioterapia, no tratamento contra o câncer, e havia passado a receber cuidados paliativos.

Na quarta-feira (21), o hospital divulgou um boletim médico informando que Pelé estava precisando de cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.

"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca", dizia o boletim, assinado pelos médicos Fábio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto.

No mesmo dia, uma das filhas de Pelé, Kely Nascimento, publicou em sua conta no Instagram que o pai passaria o Natal internado no hospital.

"Família do insta, o nosso natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família… Einstein nos dá!! Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro! O seu amor por ele, as suas histórias e a suas preces são um conforto ENORME, porque sabemos que não estamos sós".